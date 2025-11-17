Fundación entrega viviendas a familias de zona de Elías Piña

Fray José María Guerrero junto a dos de las casas entregadas en Elías Piña

ELÍAS PIÑA, República Dominicana.- Otras seis familias de esta provincia fueron beneficiadas este fin de semana con viviendas que fueron construidas como parte de la campaña “50 pesos para 50 casas”, que desarrolla la Fundación Futuro Cierto (FFC).

Están ubicadas en la urbanización Futuro Cierto, en la comunidad Rancho La Guardia, de este municipio.

Ya son 36 las familias en condición de pobreza que cuentan con un techo seguro como parte de este proyecto que ejecuta la fundación, creada por fray José María Guerrero, con el apoyo de miles de dominicanos, instituciones y empresas que han aportado a la campaña cuya meta es construir 50 casas.

“También agradecemos a las instituciones que han dado su apoyo durante estos años, como los bancos BHD, Popular y Vimenca, Caribe Express, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Arias Motors y Televida”, indicó el reverendo franciscano.

En el acto de entrega de las seis viviendas estuvo el director ejecutivo de la FCC, Domingo Abreu Collado, quien explicó que las casas son de 75 metros cuadrados, de tres habitaciones, de concreto y valoradas en RD$1,500,000.

La construcción de las mismas fue dirigida por el ingeniero Ramón Acevedo, del Voluntariado de Ingenieros y Arquitectos de la fundación.

Abreu Collado indicó que el cambio a una vivienda digna incrementa la autoestima familiar, la seguridad y calidad de vida de cada una de estas personas. Cada familia recibe la casa con su título de propiedad.

Marina Amador, Yudelka Montero y Élsido Peña, tres de los cabeza de familia beneficiadas, agradecieron a la FCC y a su fundador por la gestión que realizan en la comunidad .

De su lado, Fray José motivó a todos los dominicanos a contribuir con un mínimo de RD$50 pesos por cada miembro de su familia, o con un dólar o euro, si viven viven en el exterior, para continuar con esta labor en beneficio de familias vulnerables.

Los aportes se pueden realizar a través de las cuentas 793290594 del Banco Popular, 3200017513 del Banco de Reservas y 147656220011, del BHD.

sp-am