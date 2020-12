Roberto Fulcar explica cancelaciones son normales en cambios de Gobierno

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, explicó que las cancelaciones y sustituciones de empleados en esa institución «son procesos normales en los cambios de Gobierno».

Asimismo, aseguró que entre los cancelados no hay empleados de carrera, ni embarazadas ni enfermos.

Fulcar habló en la apertura del XXIV Congreso Internacional de Educación Aprendo, reimaginando la educación, un modelo híbrido que auspicia Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).

Dijo que la sociedad dominicana ha realizado un gran esfuerzo por financiar su educación. “Desde 2013 se ha asignado el 4% del presupuesto al MINERD, no por obra de un gobierno, sino por el mandato soberano del pueblo dominicano que se volcó a las calles en 2010 pidiendo hacer cumplir la ley que estaba vigente desde 1997. Hay que decirlo con total claridad. Durante los últimos 10 años, aun incluido el 4%, la educación dominicana no funcionó. Los estudiantes no aprendieron. Esa es la realidad. Y sin estudiantes que aprendan, los chances del país, en el mediano y largo plazo, están hipotecados”.

“De igual forma, el gobierno del presidente Luís Abinader responde al clamor de nuestros ciudadanos por un cambio en sentido amplio. En educación este cambio demanda lograr que la inversión extraordinaria que hace la sociedad dominicana se traduzca en más y mejores aprendizajes. Porque existen muchas Repúblicas Dominicanas, incluso coexisten diversos tiempos históricos», declaró.

Explicó que » esa diversidad amerita pensar la educación de nuestro país desde sus particularidades. Por eso, organismos como la UNESCO, desde su oficina internacional de educación han destacado el carácter innovador y creativo del Plan Educación para todos: Aprendiendo en casa preservando la salud”.

«Aquí no hemos copiado ningún modelo. No hemos recibido ningún enlatado. Nos hemos inspirado por supuesto en las buenas prácticas, pero el modelo actual es netamente pensado desde y para la República Dominicana, aunque entidades y países que han estado atentos a nuestra experiencia con este modelo, sugieren que este es un modelo de exportación», aseguró.

