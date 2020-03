Leonel Fernández llevará a Sergia Elena como candidata vicepresidencial

Fernández hizo el anuncio junto a dirigentes del PRSC.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante a la presidencial de la Fuerza del Pueblo y aliados, Leonel Fernández, llevará como compañera de boleta a la dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Sergia Elena de Seliman.

El expresidente de la República hizo en anuncio la noche de este martes en rueda de prensa junto a altos dirigentes del PRSC, y en la que no estuvo su candidata vicepresidencial.

Sergia Elena es vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), y diputada ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

En 2008, cuando el partido reformista apoyo al ex presidente de la República con la reelección presidencial, Elena de Seliman había renunciado de esa organización política, y aseguró que no volvería y que no trabajaría para la candidatura de Fernández.

an/am