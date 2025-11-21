Fuerza Aérea conquista Juegos para Cadetes y Guardiamarinas

Premiación a la FARD

SANTO DOMINGO.- La Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, conquistó el primer lugar de los XXVIII Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa, y fue celebrada el pasado martes en el polideportivo de la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

La actividad, contó además con la presencia de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, entre ellos el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana; el Inspector General de las Fuerzas Armadas; el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE); el presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; oficiales generales, oficiales superiores -incluyendo miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD-, así como otras autoridades militares.

El ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre, acompañado del general de brigada José Manuel Durán Infante, ERD, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entregó la copa a los campeones, la cual fue recibida por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea, junto al coronel piloto Francisco De los Santos Álvarez ((DEM), FARD, director de la Academia Aérea, quienes la enarbolaron con orgullo.

El Inspector General de las Fuerzas Armadas es el mayor general Delio B. Colón Rosario, ERD, y el rector de la UNADE, es el mayor general Rafael Vásquez Espínola, ERD, y también estuvo presente el coronel paracaidista Osvaldo A. Montero Mena, FARD., (DEM), quien fungió como presidente del Comité Organizador de los XXVIII Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas 2025, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Los cadetes de la FARD sumaron 392 puntos y un total de 58 medallas, distribuidas en 26 oros, 18 platas y 14 bronces, y el segundo lugar correspondió a la Academia Militar Batalla de Las Carreras, del Ejército de República Dominicana, que alcanzaron 345 puntos, con 58 preseas, 17 de ellas de oro, 26 de Plata y 15 de bronce.

El tercer lugar lo ganó la Escuela para Cadetes General José Rafael Hermida González, de la Policía Nacional, con 113 puntos, para siete metales de oro, dos de plata y 11 de bronce.

La Academia Naval vicealmirante Cesar De Windt Lavandier quedó en la cuarta posición con 104 puntos, al obtener tres medallas de oro, siete de plata y 13 de bronce.

Atletas Más Destacados

Durante la jornada, fue reconocido como mejor atleta masculino el cadete de tercer año Roberto Mariscal Cubilla, FARD, quien obtuvo medallas en diversas categorías.

En la rama femenina, la cadete de segundo año Esther Mezquita, ERD, fue destacada como atleta sobresaliente por su notable desempeño en múltiples pruebas de natación y relevos.

Con la copa 2025, la Fuerza Aérea suma 13 primeros lugares en la historia de los Juegos Deportivos de Cadetes y Guardiamarinas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

of-am