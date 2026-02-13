Fray Arístides ve gobierno RD debe investigar caso de la DEA

Fray Arístides Jiménez Richardson conversa con periodistas.

SANTO DOMINGO.- El coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez, consideró que el Gobierno debe realizar una investigación sobre al cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) el República Dominicana por un supuesto caso de corrupción.

Tras participar en un encuentro con integrantes del Poder Judicial este viernes, el religioso dijo que el cierre de dicha oficina «no ha sido en Alaska, fue en República Dominicana. Entonces entiendo que este país también debe hacer sus indagatorias”.

Al hablar a periodistas, Jiménez expresó que la situación en las instalaciones de la DEA en Santo Domingo “enciende una alerta”.

DETERMINAR SI ALGUN FUNCIONARIO ESTA INVOLUCRADO

Es por esta razón que, según dijo, el Gobierno debe ordenar la realización de una pesquisa que determine si algún funcionario dominicano también está involucrado.

“Porque no es una acción al azar, cuando una medida de esa naturaleza se toma en una delegación diplomática de esa envergadura, es porque algo sucede”, precisó.

Jiménez indicó que unas indagatorias desarrolladas por las instituciones dominicanas garantizarían un estado de paz y tranquilidad en la población.

“Los que deben decirnos qué pasa deben investigar”, señaló.

