Fray Arístides ve gobierno RD debe investigar caso de la DEA
SANTO DOMINGO.- El coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez, consideró que el Gobierno debe realizar una investigación sobre al cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) el República Dominicana por un supuesto caso de corrupción.
Tras participar en un encuentro con integrantes del Poder Judicial este viernes, el religioso dijo que el cierre de dicha oficina «no ha sido en Alaska, fue en República Dominicana. Entonces entiendo que este país también debe hacer sus indagatorias”.
Es por esta razón que, según dijo, el Gobierno debe ordenar la realización de una pesquisa que determine si algún funcionario dominicano también está involucrado.
“Porque no es una acción al azar, cuando una medida de esa naturaleza se toma en una delegación diplomática de esa envergadura, es porque algo sucede”, precisó.
Jiménez indicó que unas indagatorias desarrolladas por las instituciones dominicanas garantizarían un estado de paz y tranquilidad en la población.
“Los que deben decirnos qué pasa deben investigar”, señaló.
an/am
Y a este quien le a dado vela,en este entierro,hatiendo su asynto,amigo u deje al presidente hacer el de eso es un caso,de la embajada,de usa,y ellos son los tienen que,investigar,su asunto
Alguien ha escuchado, visto o leído que cierta persona fue atrapada y está siendo juzgada en Estados Unidos por dirigir una estructura del narcotráfico?
Nadie conoce los narcotraficantes de Estados Unidos, saben por qué? Porque a ellos no les conviene, ya que su economía está estrechamente relacionada con este asunto. Andan por el mundo persiguiendo narcotraficantes, pero no es para abolirlo, sino para hacer lo mismo que hacen con los
gobiernos que consideran inamistosos (buscar uno que sea a fin y amigable con ellos para poder controlar todo el sistema y evitarse fugas de información que los detale). Es cierto, este asunto hay que investigarlo, pero dado el grado de lam.bo.nis.mo de Abinader, es casi seguro que los resultados no sean publicados, si se determina que los responsables de esta trama están en territorio estadounidense.
Pero, de esto debemos aprender y sacar nuestras conclusiones:
Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra.