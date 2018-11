Reinaldo Pared y Franklin Almeyda enfrentados por el acuerdo del PLD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Franklin Almeyda Rancier, miembro del Comité Político del PLD, y Reinaldo Pared, secretario general de la organización, mantienen un enfrentamiento en las redes sociales debido al acuerdo del Comité Central de este partido.

Almeyda pidió este jueves al secretario general, Reinaldo Pared, que no especule en torno a los alcances del acuerdo aprobado por el Comité Central de esa organización el pasado sábado.

“Amigo y compañero Reinaldo Pared acógete al texto y no especules”, manifestó en un tuit. De esta manera reaccionó Almeyda ante la afirmación de Pared, en el sentido de que el método de primarias abiertas aprobado por el Comité Central no necesita ser ratificado por ningún otro organismo del partido.

“Es mandato en el Acuerdo del Comité Central la ratificación ante el Pleno del Congreso”, precisó el dirigente peledeista.

En su cuenta de dicha red social agregó: “No te sumes a los que aprueban y después se niegan. No es tu perfil”, insistió el seguidor del expresidente Leonel Fernández en su mensaje a Pared.

“Sugiero se lea el acuerdo en el Comité Central cuidadosamente”, dijo en otro mensaje el dirigente peledeísta.

“Ese texto fue leído por el doctor Leonel Fernández. Ahí dice que todos los cambios estatutarios serán ratificados. Uno de esos cambios es la modalidad de primarias abiertas”, indicó en su cuenta de Tweeter.

El artículo tres del texto aprobado indica que “los nuevos estatutos, luego de su adecuación a la Ley número 33-18, sean ratificados por la asamblea de delegados del partido, integrada por los miembros del Comité Central, dirigentes provinciales, municipales y de circunscripciones electorales, de seccionales y comités intermedios “como manda el artículo 10 de los estatutos del PLD”.

El pasado sábado, durante la reunión del Comité Central, el PLD aprobó escoger sus candidatos a cargos electivos para las elecciones del 2020, mediante el método de primarias abiertas, luego que las corrientes del expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina llegaran a un acuerdo en ese sentido.

Reinaldo: “Respeta si quieres que te respeten”

En tanto que Reinaldo Pared le respondió a Franklin Almeyda, que debía respetar para ser respetado.

El comentario se debe a que el también presidente del Senado dominicano dijo en unas declaraciones que las primarias simultaneas con el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) están decididas dentro de la organización política.

Pared dijo que él nunca ha especulado en su vida. “Si la especulación es norma en tu vida, eso es cosa tuya y no lo dudo. Me he limitado a lo que se aprobó. Respeta si quieres que te respeten”, finalizó.