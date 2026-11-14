Francisco Javier García propone pacto contra los feminicidios

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, propuso un Pacto Nacional por la Vida de las Mujeres para prevenir los feminicidios mediante una estrategia que involucre al Estado y a todos los sectores de la sociedad.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente consideró que el Día de la Bondad es una oportunidad para impulsar un acuerdo basado en el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica.

García sostuvo que la violencia contra las mujeres no puede abordarse como responsabilidad exclusiva de una institución, sino que requiere la participación de las familias, escuelas, iglesias, universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales.

Planteó que las autoridades deben encabezar este esfuerzo con voluntad política, recursos económicos, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento.

El aspirante presidencial también propuso incorporar la educación emocional, el respeto a las diferencias y la resolución pacífica de conflictos desde la formación de niños, niñas y adolescentes.

«No podemos seguir llegando después de que una mujer ha sido asesinada. El verdadero éxito de una política pública contra los feminicidios no se mide por la cantidad de personas apresadas después de un crimen, sino por las vidas que el Estado logra salvar», expresó.

Como ejes del pacto, identificó la educación para la paz desde las escuelas, la atención oportuna de las denuncias, la eliminación de la impunidad y la protección efectiva de las víctimas.

García afirmó que esta iniciativa debe trascender los gobiernos, partidos políticos y períodos electorales, al considerar que la prevención de los feminicidios constituye un compromiso de toda la sociedad dominicana.

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