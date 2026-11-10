Cuatro feminicidios en 10 días reavivan alarma Dominicana

Santo Domingo, 10 nov.- Cuatro mujeres dominicanas asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en los primeros 10 días de noviembre y al menos seis niños afectados por esas tragedias vuelven a poner hoy en evidencia la persistencia de la violencia machista.

Los crímenes, registrados en distintas provincias, ocurrieron en un contexto en que el país se prepara para conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que cada año renueva los llamados a combatir un fenómeno que trasciende el ámbito privado y tiene consecuencias familiares y sociales.

El 1 de noviembre fue asesinada Yocanda Elizabeth Ramírez, de 34 años, por su expareja Rafael Antonio Ramírez, de 44, en el municipio de Las Yayas, provincia de Azua. De acuerdo con las informaciones policiales, el hombre utilizó un arma de fuego y luego se suicidó.

Un día después, Albenis de Jesús Hernández, de 31 años, murió tras recibir un disparo en su residencia, en la comunidad Alto de Amacey, provincia de Santiago Rodríguez. El presunto agresor, Ariel Báez Rodríguez, fue encontrado muerto el martes siguiente en una zona rural, con una herida de bala en la cabeza. El hecho dejó a tres niños en la orfandad.

A estos casos se sumó el asesinato de Jocelyn Ceballos Matrillé, de 36 años, ocurrido la madrugada del 6 de noviembre en San Juan de la Maguana.

Su pareja, Francisco Rosendo Moya, de 57 años, fue señalada como responsable de dispararle. Los dos hijos se encontraban en otra habitación del apartamento cuando ocurrió la tragedia.

El caso más reciente es el de Rosanny del Carmen Almonte, de 47 años, quien perdió la vida por un disparo en la cabeza en el sector El Paraíso, provincia Valverde. Como presunto autor, fue identificado Leonalfry Torres, de quien se había separado después de sufrir amenazas y maltratos físicos durante aproximadamente cuatro años de relación.

Estos casos plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres.

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