Francisco Javier dice gobiernos del PLD transformaron a P. Plata

La actividad de Francisco Javier García

PUERTO PLATA.- La transformación positiva que en la actualidad vive Puerto Plata con la llegada de cruceros es resultado de las políticas implementadas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó el miembro del Comité Político y aspirante presidencial de esa organización, Francisco Javier García.

García hizo la afirmación durante una reunión con dirigentes y militantes de la referida organización política en la demarcación, donde aseguró que, de no haberse diseñado y ejecutado una estrategia desde el Ministerio de Turismo durante las gestiones peledeistas, hoy este polo turístico no estaría recibiendo ni un solo crucero.

El dirigente político sostuvo además que la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se “vive haciendo bulto” con la llegada de cruceristas, a quienes, según explicó, se les incluye en las estadísticas oficiales como turistas, cuando en realidad se trata de visitantes de corta estancia.

En relación con el Teleférico, García manifestó que el oficialismo se ha burlado de los puertoplateños, al no cumplir con las promesas realizadas en torno a esa importante infraestructura turística.

of-am