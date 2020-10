Francis llega al GBC a intentar ser «uno de los mejores jóvenes de la Liga»

Brandone Francis

San Sebastián 7 oct.- El Acunsa Gipuzkoa Basket ha presentado al alero dominicano Brandone Francis, quien llega a la Liga Endesa para intentar «ser uno de los mejores jóvenes de la Liga» y colaborar para que su equipo permanezca en la élite otra temporada más.

«Vengo a ayudar al GBC a vencer todos los partidos que podamos esta temporada. Todos tenemos en mente podernos mantener en la Liga ACB», señaló Francis en sus primeras declaraciones, en las que definió la plantilla de la que forma parte como «muy atlética y llena de energía».

Francis confía en lograr ante Zaragoza la primera victoria de la temporada, este sábado en un Ilunbe que se estrena como pabellón en la presente temporada tras las obras realizadas, en un encuentro en el que cree que la clave va a estar en ser «muy fuertes en defensa, jugar juntos, no perder balones y anotar adelante».

«Tengo muchas ganas de jugar en casa y demostrar mi talento. He llegado tarde y la adaptación ha sido difícil pero no tengo duda de que verán a un Brandone muy eléctrico y bueno en la cancha», aventuró el escolta-alero del conjunto vasco, que no ha tenido todavía tiempo de mostrar sus habilidades, con un papel testimonial en los dos encuentros previos.

Destacó que su ídolo en el baloncesto es LeBron James y se quedó como el gran momento de su incipiente carrera «la Final Four de la liga universitaria, con decenas de miles de seguidores, toda una experiencia maravillosa», a la que quiere darle continuidad en una gran liga mundial como la española.

