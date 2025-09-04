FRANCIA: Embajador RD presenta cartas credenciales

PARIS.- El embajador de la República Dominicana en Francia, David Puig, presentó cartas credenciales al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Durante la ceremonia, Puig hizo referencia al fructífero encuentro sostenido en Niza, durante la Cumbre de los Océanos, entre el presidente Macron y el mandatario Luis Abinader, el cual marcó un logro en el diálogo político de alto nivel y reafirmó la voluntad compartida de avanzar en una agenda bilateral renovada y ambiciosa.

Puig también intercambió con el presidente Macron sobre los principales proyectos de infraestructura realizados en República Dominicana con el respaldo de Francia, y sobre temas de interés regional, como la situación en Haití. El embajador aprovechó la ocasión para reiterar la invitación formulada por el presidente Abinader a su homólogo francés para realizar una visita oficial a la República Dominicana.

Finalmente, el embajador reafirmó el firme compromiso del gobierno dominicano de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación con Francia, y expresó la disposición del país de dar seguimiento a los acuerdos e iniciativas planteadas, con miras a consolidar una agenda de mutuo beneficio y prosperidad compartida.