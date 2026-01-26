FP: Importaciones y falta de planificación asfixian productor

SANTO DOMINGO.- Las importaciones agropecuarias y la falta de planificación del Gobierno asfixiaron a los productores agropecuarios de la República Dominicana, denunció este lunes el partido Fuerza del Pueblo (FP).

El Subgabinete Agropecuario de la organización opositora citó que en 2025 las importaciones se duplicaron hasta alcanzar los US$6,000 millones anuales, «una política que desplazó la producción nacional y profundizó la crisis del sector agropecuario dominicano».

La denuncia está contenida en un documento de balance agropecuario, leído en rueda de prensa por Héctor Acosta, quien advirtió que “la situación que ha venido atravesando la agropecuaria del país en los últimos años se empeoró durante el 2025 en perjuicio de los productores y de los consumidores”.

LOS MAS AFECTADOS

Dijo que los más afectados han sido los pequeños y medianos productores.

El texto señala de manera expresa que “continuaron aumentando las importaciones de productos agropecuarios aun en momentos de la cosecha nacional del rubro de que se trate, las cuales se han duplicado en los últimos años hasta alcanzar unos 6,000 millones de dólares anuales, una práctica que provocó la quiebra de numerosos productores y dejó a otros en condiciones económicas precarias».

Asimismo, Acosta denunció que «mientras se facilitaban importaciones millonarias, la mayoría de los pequeños y medianos productores no tuvieron acceso a los recursos asignados al Banco Agrícola para ser prestados a tasa cero de interés, ya que los mismos fueron entregados a grandes empresarios con más posibilidades de obtener financiamiento de la banca privada, incluyendo personas sin vinculación directa con las actividades agropecuarias».

Agregó que “los servicios de capacitación y extensión o asistencia técnica a los productores prácticamente desaparecieron como consecuencia de la cancelación de miles de técnicos y profesionales agropecuarios, situación que debilitó la sanidad animal, el control cuarentenario y la capacidad productiva del sector».

«UN AÑO DE INCERTIDUMBRE»

Indicó que «como resultado de estas políticas, la mayoría de los subsectores agropecuarios tuvieron un año 2025 lleno de incertidumbres y precariedades, sin rentabilidad en sus operaciones y, peor aún, llevó a muchos a tener que abandonar las actividades que han desarrollado por años para el sustento de sus familias”.

«Esta combinación de importaciones sin control, exclusión del financiamiento y falta de apoyo técnico provocó un deterioro progresivo del aparato productivo nacional, ha debilitado la agropecuaria como eje estratégico de la economía y aumentado la dependencia del país de los productos importados», subrayó.

Acosta reiteró que «este documento constituye una alerta sobre el impacto de una política agropecuaria centrada en las importaciones, y llamó a reorientar las decisiones públicas hacia la protección del productor nacional y el fortalecimiento de la producción local».