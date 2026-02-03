FP: «Economía enfrenta riesgo de estancamiento prolongado»

Daniel Toribio expuso sus consideraciones en un vídeo.



SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) advirtió que la economía dominicana enfrenta un riesgo «real» de estancamiento prolongado, debido a que las proyecciones oficiales para este 2026 no se corresponden con el deterioro estructural «evidenciado» en los resultados de 2025.

Daniel Toribio, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, señaló que con el cierre del 2025 y la publicación de estimaciones y proyecciones del Banco Central, “ya no hablamos de un debate preliminar, sino de un balance con cifras cerradas y con responsabilidades claras”.

De acuerdo con el exministro de Finanzas, el crecimiento de apenas 2.1% registrado en 2025, luego de una expansión de 5.0% en 2024, no puede ser presentado como una simple desaceleración.

“Eso no fue una desaceleración marginal. Fue un frenazo cercano a tres puntos porcentuales en un solo año, y ese resultado exige una explicación estructural, no un catálogo de excusas”, afirmó.

EL PROBLEMA ES INTERNO Y PERSISTENTE

Toribio explicó que el propio desglose sectorial oficial confirma que el problema es interno y persistente. “La construcción cerró en contracción. La manufactura local y las zonas francas perdieron dinamismo. Los servicios profesionales terminaron en negativo».

A su juicio, las comunicaciones se estancaron y el sector servicios redujo de forma significativa su crecimiento y advirtió que esta combinación impacta directamente el empleo, los ingresos y el consumo.

Toribio dijo que atribuir el bajo desempeño a factores externos resulta insuficiente. “La incertidumbre internacional y las condiciones financieras restrictivas existen, pero no explican una desaceleración tan amplia y persistente», manifestó.

UTILIZAN TORMENTA MELISSA COMO EXCUSA

El dirigente de FP señaló que en el mismo entorno internacional la mayoría de los países de la región crecieron más que República Dominicana y con menor inflación.

También cuestionó el uso de la tormenta Melissa como explicación central del bajo crecimiento.

“Melissa ocurrió en octubre y, aun así, la actividad agropecuaria creció más en el último trimestre que en el tercero. Eso confirma un choque transitorio, rápido de compensar. No explica un crecimiento anual tan bajo”, sostuvo.

an/am