FP dice sector arrocero de RD atraviesa crisis sin precedentes

La organización responsabilizó al Gobierno de la situación, «producto de las importaciones y de la falta de planificación, que han generado un sobre inventario, por lo que reiteró su llamado a declarar en “emergencia” a este sector estratégico».

Para el partido opositor, «el desorden en las políticas de importación ha provocado que los muelles del país se encuentren abarrotados de arroz extranjero, dejando en la ruina a miles de productores locales».