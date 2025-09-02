FP dice sector arrocero de RD atraviesa crisis sin precedentes
Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que el sector arrocero nacional atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país, por lo que pidió que sea declarado en emergencia.
La organización responsabilizó al Gobierno de la situación, «producto de las importaciones y de la falta de planificación, que han generado un sobre inventario, por lo que reiteró su llamado a declarar en “emergencia” a este sector estratégico».
Para el partido opositor, «el desorden en las políticas de importación ha provocado que los muelles del país se encuentren abarrotados de arroz extranjero, dejando en la ruina a miles de productores locales».
AGRAVA SITUACIÓN AUTORIZANDO IMPORTACIONES MASIVAS
«El Gobierno no solo hizo caso omiso a nuestras advertencias del pasado mes de julio, sino que continúa agravando la situación al autorizar importaciones masivas que destruyen la producción nacional», afirmó Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo.
El dirigente recordó que en diciembre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció el decreto 693-24, que prometía limitar las importaciones a 23,300 toneladas métricas bajo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica, conocido como DR-Cafta.Sin embargo, «lo que parecía un alivio se convirtió en una estocada mortal para un subsector que aporta más de 50,000 millones de pesos al PIB, genera 200,000 empleos directos y beneficia a unas 300,000 personas de forma indirecta», sostuvo Acosta.
Acosta propuso unas medidas al Gobierno para enfrentar la situación, entre ellas declarar el sector en estado de emergencia, prohibir la pignoración de arroz importado, así como de nuevas importaciones hasta 2027, repatriar el arroz que permanece en los muelles, pagar de inmediato la pignoración atrasada, habilitar factorías cerradas y garantizar la planificación racional de la siembra de primavera del próximo año.
