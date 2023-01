FP dice Gobierno tomó prestado 24 mil millones dólares en 27 meses

Daniel Toribio explicó los detalles este martes..

SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha tomado prestados más de 24 mil millones de dólares en los últimos 27 meses, afirmó este martes el secretario de Economía del partido Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio.

El exadministrador del Banco de Reservas dijo que las actuales autoridades han demostrado ineficiencia en el manejo del gasto público y se encuentran en una burbuja optimista, «donde el que está dentro todo lo ve bien”.

EXCESO EN LAS RECAUDACIONES

“Hay también un exceso en las recaudaciones, o sea, las recaudaciones van bien, pero si tú tienes un exceso, si tú has tomado prestado y no entregaste el 100% de los gastos de capital, sino solamente el 82%, por qué las obras que tú has prometido, no solo no se han terminado, sino que muchas ni se han tocado, ni han comenzado”, dijo Toribio.

Entrevistado en el programa Telematutino 11, manifestó además que «se evidencia la intención de incumplimiento» del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y falta de capacidad gerencial.

“En los últimos dos años el Gobierno ha ofrecido 14 intervenciones en la UASD y en el presupuesto solamente incluye 4, contemplando apenas 250 millones de pesos para cada una, lo que ni siquiera alcanzará para el movimiento de tierra», manifestó.

De igual manera, manifestó que el Gobierno viene señalando que la economía dominicana está creciendo en niveles importantes, a pesar de que desde abril del 2021, período en el cual como resultado de un rebote estadístico, la economía creció en un 47.1%, esta se mantiene a la baja”.

Toribio dijo que en agosto del año pasado este crecimiento solo fue de 5.4%, bajando a 4.8% en septiembre y a 3.8% en octubre, para tener un 2.9% en el mes de noviembre.

Lo que es peor, afirmó, es que el crecimiento de los sectores nacionales: agropecuario, manufacturero y de construcción, están por debajo del aumento promedio de la economía.

an/am