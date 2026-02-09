FP cree la educación languidece pese a 1.4 billones gasta el PRM

Josefina Pimentel en rueda de prensa junto a otros dirigentes.



SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que el sistema educativo atraviesa un proceso de deterioro progresivo, a pesar de que el Gobierno ha destinado más de un billón de pesos en el sector durante los últimos cinco años.

Josefina Pimentel, titular de la Secretaría de Educación de FP, señaló que estos recursos no se traducen en mejoras sustanciales en la calidad de los aprendizajes ni en el fortalecimiento de la infraestructura escolar.

En rueda de prensa, la también exministra de Educación presentó una síntesis del balance correspondiente al año 2025 sobre la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en materia educativa.

PERSISTENCIA DE LA SOBREPOBLACIÓN ESCOLAR

«La educación ha languidecido bajo la administración del PRM, los principales indicadores asociados con la calidad educativa y los aprendizajes han sufrido un penoso estancamiento e incluso han llegado a niveles acentuados de deterioro y retroceso», manifestó.

Explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la persistencia de la sobrepoblación escolar, resultado de la falta de aulas suficientes. Esto ha obligado, dijo, al uso de espacios improvisados, lo cual afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

BAJA INVERSIÓN EN ÁREAS FUNDAMENTALES DEL SECTOR

Asimismo, afirmó que existe una baja inversión de recursos en áreas fundamentales del sector, como infraestructura, capacitación y profesionalización docente así como en material didáctico, tanto en cantidad como en calidad suficientes.

Pimentel advirtió que esta situación refleja una deficiente gestión presupuestaria y señaló que en el año 2025 el Ministerio de Educación recibió un presupuesto superior a 285 mil millones, cuya ejecución se concentró predominantemente en gastos corrientes, los cuales ascendieron a cerca del 80 % del total.

