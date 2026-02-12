FP advierte riesgo privatización en proyecto sobre ley de agua

Los dirigentes de FP entregan el documento al senador Omar Fernández.

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) advirtió sobre posible privatización del servicio en el proyecto de Ley General de Agua que es estudiado en una comisión en el Senado.

Una comisión del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de FP entregó a su senador Omar Fernández, representante del del Distrito Nacional, un documento resultado de un análisis minucioso, artículo por artículo de la iniciativa.

El gripo lo integran los ingenieros Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente; Héctor Acosta, de Asuntos Agropecuarios; Modesto Reyes, de Desarrollo Rural; y Arturo Socias, de Cuencas Hidrográficas.

En el documento advierten que varios artículos del referido proyecto generan preocupaciones en torno a posibles esquemas de privatización del recurso hídrico, lo que podría comprometer su carácter de bien esencial y patrimonial de la nación.

EL AGUA CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO PUBLICO

Indicaron que el agua constituye un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y garantizado por la Constitución de la República y la legislación ambiental vigente, por lo que cualquier marco normativo debe preservar su condición de bien público bajo rectoría del Estado.

Para FP es impostergable la aprobación de una Ley General de Agua que actualice, modernice y unifique el marco normativo existente, eliminando la dispersión institucional que actualmente dificulta una gestión eficiente y sostenible del recurso.

Asimismo, alertó sobre el deterioro progresivo de las cuencas hidrográficas y la degradación de humedales, ríos, arroyos y lagunas, situaciones que ponen en riesgo la seguridad hídrica presente y futura del país ante acciones ilegales que no siempre reciben la intervención oportuna de las autoridades competentes.

an/am