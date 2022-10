FNP ve X Censo busca regularizar en RD más de millón de haitianos

Vinicio Castillo Semán.

SANTO DOMINGO.- El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 busca regularizar a más de un millón de haitianos en el país, denunció este lunes el dirigente de la Fuerza Macional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán.

Expresó que la compañía consultora NO BRAINER DATA LLC, que ha sido contratada para analizar los datos y conclusiones del recuento de individuos, ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «que está detrás de eso».

«Lo mismo que pidió la subsecretaria que vino norteamericana, la protección de los haitianos en República Dominicana, ¿cuál es la protección? que no los deporten, que no se cumpla la ley de Migración y que no haya repatriaciones», dijo.

Agregó que los encuestadores que van a ir del Censo se van a sentar con los haitianos ilegales, no para repatriarlos, para empadronarlos, «y obviamente si el Estado lo va a empadronar no es para exportarlos, es para el plan de regularización».

Castillo Semán emitió estas declaraciones al acudir a la sede de Compras y Contrataciones Públicas para solicitarle una investigación sobre el proceso de adjudicación de contrato de consultoría y análisis que favoreció la contratación de la empresa NO BRAINER DATA LLC por RD$12,600,000 millones de pesos.

Señaló que la firma fue contratada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de grado a grado, sin cumplir con el mandato de la Ley 340 de Compras y Contrataciones.

“Solicitamos que dictamine la nulidad de adjudicación irregular hecha por la ONE a la compañía NO BRAINER DATA LLC y ordene una licitación nacional y/o internacional competitiva, a los fines de seleccionar la compañía o los expertos más idóneos, que son los que finalmente tendrán la última palabra en las conclusiones del X Censo Nacional de Población y Vivienda”, manifestó.

an/am