FNP advierte al gobierno sobre firma Pacto Internacional de Refugiados

SANTO DOMINGO.- La Fuerza Nacional Progresista advirtió al presidente Danilo Medina sobre las serias implicaciones de los compromisos que está asumiendo con los organismos internacionales y poderes extranjeros, al tiempo que expresó que el pueblo dominicano no perdonará a los políticos que trabajen para “la solución dominicana” de los problemas de Estado en Haití.

SANTO DOMINGO.- La Fuerza Nacional Progresista advirtió al presidente Danilo Medina sobre las serias implicaciones de los compromisos que está asumiendo con los organismos internacionales y poderes extranjeros, al tiempo que expresó que el pueblo dominicano no perdonará a los políticos que trabajen para “la solución dominicana” de los problemas de Estado en Haití.