Floyd Mayweather vuelve al ring para pelea en Emiratos Árabes

Floyd Mayweather Jr.

LAS VEGAS.- El estadounidense Floyd Mayweather Jr. volverá a enfundarse los guantes de boxeo y subirá a un ring el 14 de mayo para una pelea de exhibición contra el púgil invicto Don ‘Dangerous’ Moore en el Helipuerto del Burj Al Arab Hotel de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Mayweather vs. Moore encabezará “The Global Titans Fight Series”, siendo el combate estelar de una programación de pago por evento.

“Te prometo que nunca has visto un evento de boxeo como este. Voy a continuar rompiendo barreras el 14 de mayo. Este es un evento único en la vida y soy un peleador único en la vida. No hay nadie más en el deporte que pueda encabezar un evento tan exagerado. Voy a darles a los fanáticos lo que pagaron”, dijo Mayweather de acuerdo a un comunicado de prensa.

Esta será la tercera pelea de exhibición de Mayweather, y la primera desde que peleó contra Logan Paul en Miami en junio de 2021.

También estará presente en la cartelera el artista marcial brasileño Anderson Silva, quien hará una pelea de exhibición contra Bruno Machado. También sobresalen los pleitos entre el ex campeón mundial Badou Jack vs. Hany Atiyo y la disputa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre Delphine Persoon vs. Elhem Mekhaled.

Global Titans Fight Series anunció que el primer evento deportivo NFT del mundo dará acceso a un Pague por Ver de transmisión en vivo exclusivo para los poseedores de boletos NFT.

Las entradas de Global Titans NFT se consideran algo histórico, donde los fanáticos de los deportes y la tecnología dan un gran paso adelante, cambiando la forma en que uno interactúa con el entretenimiento en vivo.

El boleto NFT dará acceso a ver Global Titans Dubai en vivo y en línea el 14 de mayo, donde se vivirá una noche épica de boxeo en el helipuerto del icónico hotel Burj Al Arab Jumeirah.

Será un momento histórico para los deportes internacionales, los fanáticos que compren el NFT también adquirirán un boleto especial NFT de Global Titans, que es altamente coleccionable. Más que un boleto para un evento, la tecnología NFT brinda a los compradores características únicas, como acceso futuro, recompensas y más, todo lo que aumenta el valor de su propiedad mucho después del evento.

of.am