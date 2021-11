FLORIDA: Ralphy Dreamz aferrado a la bachata y a sus raíces dominicanas

Ralphy Dreamz

FLORIDA.- Al cantante y músico Ralphy Dreamz, el género de la bachata le provoca que se le erice la piel, una sensación particular que no la logran otros ritmos musicales.

Por eso, luego de liderar una agrupación de bachata siendo un jovencito, a los 18 años decidió lanzarse como solista.

Tomar cualquier canción popularizada en la voz de artistas de otros géneros, adaptarlas en bachata, grabarlas y lanzarlas en las plataformas digitales lo fue dando a conocer.

“Normalmente hago muchos ‘covers’ y los lanzo de una. Si grabo un ‘cover’ hoy y en dos o tres semanas lo quiero lanzar, lo lanzo a todas las plataformas digitales”, dijo el cantante de 26 años, radicado en Florida.

Sin embargo, ese ritmo de trabajo acelerado se alteró al querer darle vida a lo que sería su primer disco inédito, una experiencia que catalogó como difícil al tratarse de un proceso más lento.

Conectar e identificarse emocionalmente con las canciones era necesario para que fuera parte del proyecto que con tanta ilusión ha venido trabajando. Pasaron tres años y tan reciente como el pasado 12 de noviembre pudo lanzar oficialmente el disco homónimo “Dime que me amas”.

“En este álbum quería que todas las canciones fueran más personales, con las que me sintiera que hablaban más de mí, o de personas que conozco. Se me hizo difícil por esa búsqueda de canciones con las que me sintiera identificado. No las encontraba y cuando me puse a escribir y los panas me escribían, se desviaban. No todas conectaban conmigo”, contó al mismo tiempo que resaltó que tiene un estilo totalmente diferente a otros intérpretes de bachata, pero me mantiene pegado a la raíz.

Finalmente, fueron 12 temas los elegidos, que le dieron vida a su álbum, en los que predominan historias que se dirigen por la línea romántica. Tan pronto lanzó su primer sencillo “No me pongas a elegir”, debutó en el vigésimo lugar de la cartelera Tropical de Billboard. Asimismo, ha logrado importantes puestos en las principales plataformas digitales.

“Me siento más apechado con estos temas. Siento que mis seguidores lo han aceptado muchísimo. Las primeras dos o tres semanas de haber lanzado el video, este tuvo tres millones de vistas en YouTube. Para mí es wao, veo los comentarios y la gente escribiéndome. Se está moviendo bastante el tema”, dijo.

De acuerdo con el joven dominicano de 26 años, que se encuentra visitando la isla de promoción, aun cuando hay tantas influencias musicales urbanas en el mercado, la bachata sigue siendo su camino trazado.

“La bachata siento que vino naturalmente, porque cuando nací ya existía el reguetón y me podía ir por ese lado, además de que el merengue estaba súper pegado. Sin embargo, algo hay en la bachata, su ritmo y esa amargura como que me llega. Desde niño ha sido así, siempre dije que me gustaba la bachata y si un día iba a hacer música sería bachata. Como que se te paran los pelos, yo me siento así cuando escucho una bachata no solo la mía, sino de cualquier otro cantante”, afirmó el artista, quien incluyó en su álbum un tema acústico, una salsa urbana “Que te vaya bien” y el segunto tema promocional “Dime que me amas”.

“Me encantaría colaborar con los artistas urbanos y con algunos exponentes mexicanos, pero no yo ir a sus géneros, sino yo invitándolos a ellos a cantar en bachata”, agregó.

La música mexicana ha cambiado su vida

Para Ralphy, el género regional mexicano le cambió su vida, al hacer el año pasado un EP titulado “El Verde es Vida”, un concepto en el que grabó en bachata unos corridos regionales mexicano, que iban por la línea del tema del cannabis.

“De ahí es que viene esa idea de hacer corridos en bachata. Artistas internacionalmente conocidos, como Vicente Fernández, han impactado mi vida de alguna manera a cualquier edad. Me he mantenido escuchándolos y me emociona escuchar su música”, expresó el joven cantante, quien ha seguido de cerca la música de Héctor Lavoe y Tito Rojas.