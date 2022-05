FLORIDA: Artista Moisés Brador participará en exposición en Ocala

OCALA, Florida.- El artista visual dominicano Moisés A. Brador participará en la exposición colectiva “Landmarks”, auspiciada por Marion County Cultural Alliance (MCA), que se inaugura este viernes 6 en la galería The Brick.

Brador exhibirá cuadros de “fotografía abstracta”, línea en la que ha sobresalido en los últimos tiempos en este Estado sureño estadounidense. Participará con obras honrando el edificio icónico “The Brick”, donde funciona actualmente el centro Cultural “The Brick Center for the Arts”.

La temática de la exposición, cuyo acto de apertura está fijado para las 5 de la tarde de este viernes, son los “landmarks” (puntos de referencia), celebrando paisajes locales y destinos globales, creados por artistas miembros de MCA provenientes de diferentes ciudades de los Estados Unidos.

The Brick Center for the Arts, localizado en el 23 SW Broadway Street, en el corazón del downtown de Ocala, mantendrá la muestras hasta final de mayo.

En República Dominicana, país desde emigró hace treinta años a Estados Unidos, las obras revolucionarias de fotografía abstracta de Brador están disponibles en la galería y tienda Tahay, en la marina de Casa Campo, La Romana.