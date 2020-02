“Flores Arrancadas a la Niebla” llega al teatro dominicano

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Flores Arrancadas a la Niebla”, del argentino Arístides Vargas, llega al país de la mano de la joven directora y actriz dominicana Arlyne Read Rodríguez. La historia, que explora la realidad social de los inmigrantes, se presentará este próximo 22 y 23 de febrero en el espacio alternativo Quinta Dominica, en la Ciudad Colonial.

Dos mujeres a punto de partir a tierras extranjeras por razones socioeconómicas y políticas se encuentran en un tren. Sus vidas tan distintas y a la vez parecidas, por la condición humana, se irán develando en esta obra a través de diálogos profundos, poéticos y hasta absurdos. Algo las unes: el miedo de dejar la tierra que las vio nacer.

“Es una obra desgarradora, muy poética, que nos sensibiliza ante una situación que millones de personas viven a diario. Emigrar es muy difícil hasta por voluntad propia y lo es aún más cuando tienes que salir corriendo por la guerra, por el hambre, por la falta de oportunidad. Es una crítica social que nos llama a la empatía”, expresó la directora.

La obra será protagonizada por Laura Gisselle, reconocida actriz por la película Verdad o Reto, y Arlyne Read, con la producción asociada de María Isabel Ferreras y Guillermo Casado Ducoudray.

Sobre la directora:

Directora, dramaturga, productora y actriz. Se inicia en las artes a través del ballet y jazz en Ballet Teatro Dominicano. Ha tomado talleres de actuación con Flor de Bethania Abreu, Alfonso Rodríguez y María Castillo. Es egresada de la Academia de Formación de Amaury Sánchez (AFA) y del Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York. Licenciada en Artes, con especialidad en Teatro del City College of New York.

En el país ha actuado en Festivales de AFA interpretando papeles como Dinamita (Hairspray) y Estragón (Esperando a Godot). En Nueva York actuó en Titus Andronicus (The New School for Drama), Look for Me (Theater Row), Sketch of NYC (Producer’s Club), entre otras. Como directora ha puesto en escena Mariana Entre Las Nubes (Casa de Teatro), una obra escrita por ella, Bodas de Sangre (Aaron Davis Hall) y ahora nos trae Flores Arrancadas a la Niebla.

of-am