Finjus pide JCE retener fondos partidos en campaña anticipada

Servio Tulio Castaños Guzmán.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, criticó que los partidos políticos estén metidos en campaña electoral anticipada.

Por tales motivos, recomendó a la Junta Central Electoral (JCE) retener los fondos a las organizaciones del sistema, como forma de frenar la campaña a destiempo.

Estimó que no es que la JCE sea débil, pero debe aplicar los mecanismos que dispone para poner límites a las actividades políticas fuera de lugar.

“La Junta cuenta con herramientas para someter al orden a los partidos, y una de esas herramientas es, en los casos en que se viola la Ley Electoral, retener los montos que reciben del Estado”, dijo a periodistas que le preguntaron sobre el tema.

