FINJUS exige que declaren de emergencia el tránsito en la RD

SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó al Gobierno y a los sectores sociales a declarar de “emergencia nacional” el tránsito en la República Dominicana, el cual -a su juicio- está en situación de crisis.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, opina que es «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre y critica la falta de regulación del movimiento de las motocicletas.

“El desorden en el tránsito se ha intensificado hasta convertirse en una amenaza directa para la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (violar la luz roja, circular por las aceras o en vía contraria, entre otras prácticas) generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas”, expresó.

Destacó que a pesar de que representan el 58% (3,872,238 unidades) del total del parque vehicular dominicano, debido a la fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades los motociclistas operan prácticamente sin controles efectivos, y se les vincula de manera frecuente con la delincuencia y los accidentes viales.

Resalta que organismos internacionales como World of Statistics señala que la República Dominicana figura entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, con 65 decesos por cada 100,000 habitantes.

sp-am