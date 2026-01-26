Fin del imperio Barrick en RD

EL AUTOR es misionero, coordinador de la entidad Paz Dominicana.

El viernes 23 de enero del presente 2026, la opinión editorial del periódico matutino Hoy, se la dedicaron a la Barrick en Pueblo Viejo Cotuí. Barrick Gold hizo efectivo un acuerdo de fusión en septiembre del 2018 con su rival minera la Randgold Resources, propiedad de Mark Bristow, esta última cotizaba en la bolsa de valores de Londres. Dicho acuerdo de fusión se hizo efectivo en enero del 2019, quedando como CEO de las empresas fusionadas, el señor Mark Bristow.

Tras la fusión de ambas empresas, en el año 2025, Barrick Gold Corporation pasó a llamarse oficialmente Barrick Mining Corporation, por lo que expreso nuestra protesta para que le llamemos a la poseedora del 60% de la concesión legal de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, con el nombre que se encuentra cotizando en los mercados bursátiles. Barrick Gold es historia.

La opinión editorial del periódico Hoy sobre Barrick Mining no es solo la opinión de ese prestigioso medio escrito, es el inicio de una estrategia finamente elaborada por el buro minero internacional, para relegitimar las operaciones mineras en Pueblo Viejo dada la presión enorme que se encuentran recibiendo por un manejo irresponsable de sus operaciones, causando sendas consecuencias a nuestros ríos, flora, fauna y la vida de los seres humanos. Las protestas que se levantaron recientemente por la contaminación de la Presa de Hatillo, señalando las autoridades de la zona y comunitarios, a Barrick Mining como responsable de la misma, es solo una de las muchas aristas de las presiones que recibe la minera en cuestión.

A inicios del mes de diciembre del 2025 salió a relucir en los medios de comunicaciones internacionales que el Consejo de Administración de Barrick Mining autorizó por unanimidad a su dirección explorar una OPI, incluyendo sus participaciones en joint ventures en Pueblo Viejo. Dicho de manera mas sencilla, Barrick Mining, de aprobar la Oferta Pública Inicial (OPI), estarían abriéndose para que otras empresas pudieran inyectarle nuevos capitales, mas es increíble que se encuentren haciendo esto siendo una de las empresas mineras rankeadas como de la más grande del mundo.

La razón de esta estrategia del OPI lanzada por Barrick Mining obedece a dos aspectos fundamentales, la primera de ella, la salida abrupta de su CEO, Mark Bristow y la presión legal de un activista. A la vez hay que agregar que no obstante el oro se encuentra exhibiendo alzas enormes en su precio, al tiempo el sector minero enfrenta grandes desafíos en los términos de sus operaciones, por los daños ambientales que ocasionan las empresas mineras y Barrick Mining en Dominicana es un buen ejemplo de operaciones mineras irresponsables, y esto, a la vista de todos, excepto de las autoridades llamadas a fiscalizarla, en lugar de eso lo que viven haciendo es justificándola, y el pueblo afectado por sus malas prácticas, en estado de abandono.

La salida repentina del señor Mark Bristow causóo revuelo en la industria minera mundial, es de saber que tenía orden de prisión del país africano Mali, sin embargo, en nuestra nación dominicana lo recibieron con los brazos abiertos, hasta el Consejo Nacional de Empresas de la República de La Dominicana (CONEP) integró a la Barrick a su matrícula, avanzaban sin pausa en un modelo de desarrollo minero extractivista, a cielo abierto y con la utilización de cianuro, y en media isla. Siempre he visto la enorme cantidad de empréstitos que vive aprobando el estado dominicano, como una metodología usada aviesamente para obligarnos a ceder nuestras riquezas mineras y así hacerles frente a los monstruosos intereses que se van acumulando a causa de los préstamos.

Desde que volvimos a salir al ruedo público con nuestra lucha legal contra Pueblo Viejo Dominicana Corporation y anunciamos a la nación que llevaríamos a cortes internacionales nuestra demanda, habiéndonos fallados en nuestra contra el sistema de justicia en Dominicana, en rueda de prensa celebrada en los salones del hotel Barceló, donde no fueron los medios de comunicación debidamente invitados, en el mes de septiembre del 2025, muchas cosas comenzaron a salirle mal a esta empresa minera concesionaria “legal” de nuestra mina de oro en Pueblo Viejo Cotuí.

¿Aun no despiertan los del grupo de poder dominicano, que el mundo ha cambiado? Reconozco el estado de aturdimiento que se encuentran padeciendo, más como van ocurriendo los acontecimientos, ya no tienen marcha atrás, resistirse es suicidarse, mejor para ustedes es formar parte del mundo nuevo emergiendo. Lo he estado escribiendo permanentemente hasta el cansancio, vivimos un nuevo ciclo, yo lo he denominado la era de la rectificación, no se puede continuar actuando ni viviendo como si no tuviésemos que dar cuenta de nuestros actos. ¡Rectifiquen por favor! Y piensen en el porvenir de las generaciones, existe un buen momento para iniciar una era de reconciliación, sin extremismos, seamos pensantes.

Así que, si la opinión editorial del periódico Hoy procura un nuevo mareo malicioso para intentar relegitimar las operaciones de una empresa minera que se instaló en nuestro país violando el marco legal y constitucional de la República Dominicana, con la compra de lideres políticos, legisladores, periodistas, activistas sociales y otros, y los que no cedieron, los reprimieron inmisericordemente, pues les digo, que se les hizo tarde, ya amaneció. No es más beneficio que demandamos solamente de la explotación de nuestro oro, no es una revisión pura y simple, ¡queremos justicia!

Y créanme, les he hecho una exposición bien por arribita del panorama de Barrick Mining Corporation, del estado en el que se encuentran las empresas mineras del oro a nivel mundial, con el desafío de comportarse acorde a estándares bastante exigentes, dado el cúmulo de violaciones en las naciones donde operan, acumuladas en el tiempo; solo reflexiones en esto, si el mismo Banco de Pagos Internacionales con sede en Suiza (BIS), ha sido intervenido actualmente ¿Cuánto mas Barrick Mining y sus operaciones en Pueblo Viejo de Cotuí?

Ya tenemos transferencias de tecnología minera y en operación aquí en Dominicana, pues les contaré el ultimo acto de lo que sucederá con nuestro oro: Pueblo Viejo volverá a manos del pueblo dominicano, se explotará adecuadamente, y los beneficios no serán para empresarios sanguijuelas, políticos corruptos, y falsos activistas sociales y religiosos, sino para el desarrollo de nuestra nación, no se irán a quintas (residencias lujosas) en Europa, ni irán a parar en apartamentos de suntuosos en las grandes ciudades del mundo, y mucho menos financiarán campañas políticas a personeros de las sombras. Y la empresa Barrick Mining tendrá que resarcirnos económicamente por los daños enormes cometidos durante sus operaciones en Dominicana.

Y aquí los que les viene ¿sabían que ya se tienen las cuentas en el BIS de Suiza, de presidentes, lideres políticos, legisladores y empresarios vinculados al crimen transnacional organizado del oro? ¿sabían que se tienen los documentos de toneladas de lingotes de oro trasegados desde Pueblo Viejo y en asociación de malhechores con los del cártel del oro venezolano? Barrick siempre ha sido cabeza de un cártel del crimen transnacional organizado aurífero y parte de otros.

JPM

