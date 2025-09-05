Filme «La Estrategia del Mero» en salas de cine en Dominicana

Elsa Turull de Alma, Erick Vásquez, Marianna Vargas Gurilieva, Angela Bernal, Marc Mejía.

SANTO DOMINGO. – La película “La Estrategia del Mero”, dirigida por Edgar de Luque Jácome, fue estrenada este jueves en las salas de cine de la República Dominicana.

Antes, tuvo lugar una función especial organizada por la embajada de Colombia en este país y la productora Larimar Films.

La cinta es una coproducción entre Colombia, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico, y constituye un ejemplo del poder del cine para estrechar vínculos de cooperación cultural.

El encuentro reunió a diplomáticos, empresarios y representantes del sector audiovisual.

Entre los asistentes estuvieron Darío Villamizar, embajador de Colombia en República Dominicana, Elsa Turull de Alma, productora de la película, y Marianna Vargas, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE).

PODER DEL CINE COMO HERRAMIENTA DE DIPLOMACIA

En la ocasión, el embajador Villamizar destacó el mar Caribe como elemento común que une a ambas naciones, junto con la vida cotidiana de los habitantes y pescadores de estos pueblos, marcada por un pasado, una historia y una riqueza cultural compartida.

Asimismo, resaltó el poder del cine como herramienta de diplomacia cultural y agradeció al director, los productores y los actores por apoyar iniciativas que fortalezcan la amistad entre los dos territorios.

LA HISTORIA

«La Estrategia del Mero» narra la historia de Samuel, un pescador solitario que se reencuentra con su hija Priscila, a quien no veía desde que era un niño llamado Samuelito.

Ese encuentro los lleva a enfrentar heridas del pasado y a construir una relación marcada por la aceptación y la reconciliación.

Como trasfondo, la metáfora del mero —pez capaz de cambiar de sexo al madurar— refuerza el mensaje de transformación y amor incondicional.

