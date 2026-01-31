Fijan pautas para la ejecución de la nueva Ley de Contrataciones

Carlos Pimentel.

SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución Núm. PNP-01-2026, la cual establece las disposiciones generales para el inicio de la implementación de la nueva Ley Núm. 47-25 y su Reglamento de aplicación.

La institución explicó que los procedimientos de contratación iniciados antes del 29 de enero de 2026, así como sus contratos y liquidaciones, se regirán por la normativa vigente al momento de su convocatoria, es decir, de la Ley 340-06.

IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA GRADUAL

La DGCP informó que la implementación de los procedimientos de contratación previstos en el nuevo marco legal se realizará de manera progresiva en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Dentro de estos se encuentran la Licitación pública abreviada, los Convenios marco, la Asociación para la innovación y la Contratación en atención a resultados, para cuya ejecución se emitirá una reglamentación especial y documentación estandarizada.

En tanto, las modalidades de selección ordinaria que permanecen vigentes son la Licitación pública nacional e internacional, la subasta inversa, el sorteo de obras y la compra menor (ahora contratación menor).

Asimismo, las compras por debajo del umbral (ahora contratación directa sujeta al umbral) y la comparación de precios (ahora contratación simplificada).

UMBRALES TOPES

Informó que se mantienen vigentes los umbrales del año 2025 (Res. PNP-01-2025) hasta tanto la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos emita los valores ajustables de contratación pública del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EEUU (DR-CAFTA).

RÉGIMEN DE SANCIONES YA SON APLICABLES

La DGCP ratificó que el Régimen de Inhabilidades, sanciones administrativas y penales para los servidores públicos y proveedores, así como el Régimen especial de revisión de decisiones administrativas e investigaciones en materia de contrataciones públicas, ya son aplicables.

Más información en https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/leyes-y-decretos/

