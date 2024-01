Fiesta Sunset Jazz inicia su 15ava. temporada con Jhon Martez

SANTO DOMINGO.- La 14va temporada del Fiesta Sunset Jazz cerró el pasado 29 de diciembre con un gran concierto, a casa llena, a cargo de la vocalista y trombonista alemana Aylin Ejder (Kaisa Rya) y su cuarteto.

Este es el único espacio en Santo Domingo que ha presentado Jazz en vivo, sin interrupción, semana tras semana; durante 14 años. En ese periodo más de 600 conciertos han sido presentados, cubriendo la demanda de proveer un ambiente de Good Living en la zona metropolitana en una propiedad de total confort, alta calidad y servicio.

El 22 de diciembre del 2009 el Dominican Fiesta Hotel & Casino, en sociedad con Jazz en Dominicana, crearon lo que sería el lugar preferido para los amantes del Jazz en la ciudad.

El próximo viernes 19 de enero se dará inicio a la decimaquinta temporada de este espacio semanal con una selección de las mejores agrupaciones de Jazz, varios ganadores o nominados a los Grammys latinos y Americanos.

EL PROXIMO 19 DE ENERO

En este primer evento del año viene desde Boston, Massachussetts el extraordinario trompetista dominicano Jhon Martez y su cuarteto.

Martez, acompañado de Sebastian Murena en guitarra, Hidekel Martínez en batería y Marcos Asencio en bajo, hará entrega de reconocidos y no tan conocidos estándares del jazz que tomaran un giro diferente con este formato de trompeta, piano, batería y contrabajo.

Con frescos arreglos, y bajo la batuta de Jhon, desfilarán durante la noche temas como The Blues Walk, Nostalgia, Take Five, entre otros, y su original composición Sunshine!

Será una noche de música sublime, sencilla y a la vez profunda; con espacios para solos y diálogos; llenos de notas repletas de sentimientos, de pasiones!

wj/am