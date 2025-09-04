Fideicomiso asegura avance de obras se ejecutan en Ciudad JB

Santo Domingo, 4 sep.- El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) informó este jueves sobre los avances en la ejecución de las principales obras de infraestructura y equipamiento en Ciudad Juan Bosch.

El director de la Unidad de Análisis y Supervisión Técnica del Fideicomiso VBC-RD, Alexis Montes de Oca, explicó que las construcciones no se han detenido y que, aunque las lluvias y la importación de algunos materiales han ocasionado retrasos en ciertos procesos, los trabajos mantienen un ritmo constante y progresivo hacia su conclusión.

Montes de Oca explicó que la Plaza La Gaviota se encuentra en un 95 % de ejecución, mientras que el anfiteatro está en un 85 % de avance. Este espacio, que abarca unos 40,000 metros cuadrados, contará con amplias áreas verdes, juegos infantiles, gazebos, baños, zonas de ejercicios, bancos y áreas de esparcimiento.

En cuanto al complejo deportivo, Montes de Oca informó que el polideportivo y su multiuso presentan un 95 % de avance en vías de acceso y servicios.

Respecto al segundo tanque de agua, Montes de Oca informó que ya está concluido el pedestal donde descansará el depósito regulador de 6,000 metros cúbicos (1.6 millones de galones), el cual llegará al país en los próximos meses con tecnología de acero vitrificado.

También afirmó que la OMSA se ha comprometido a incorporar 50 autobuses para reforzar el servicio, así como para establecer una nueva ruta directa al Metro de Santo Domingo.

