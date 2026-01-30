Festival Hato Mayor premiará con $11 MM voleibol de playa

HATO MAYOR. El montaje del Festival Deportivo Semana Santa Hato Mayor–Vicentillo 2026, supera los RD$11 millones, incluyendo pagos de premios en voleibol y otras disciplinas deportivas, equipo técnico, personal de apoyo, ruedas de prensa, transporte, alojamiento, utilería, avituallamiento y gastos administrativos.

La bolsa de premios del voleibol playero 3 para 3, asciende a RD$2,237,000.00 (dos millones doscientos treinta y siete mil pesos), lo que representa un aumento de RD$773 mil, (Setecientos setenta y tres mil pesos), con relación a la versión 2025, “por la gala de su 30 Aniversario”.

El torneo se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de abril, en las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita. Es considerado uno de los eventos más atractivos del calendario deportivo nacional, en el periodo de la Semana Mayor, “por los premios a los ganadores, el nivel de sus atletas y manejo técnico”.

El licenciado Rubén Darío Cruz, presidente del Comité Organizador, afirmó que los premios a los ganadores desde el primer lugar al cuarto, es el de mayor volumen en toda la región del Caribe y Centroamérica, con la motivación de que al final de la jornada, cada uno de los que suben al podio, reciben la cantidad ganada.

En la categoría libre, masculino y femenino, el equipo campeón recibirá RD$225,000, el segundo lugar RD$150,000, el tercero RD$100,000 y el cuarto RD$60,000, para un total de RD$1,170,000 en premios.

En la división añejo, en ambas ramas, el primer lugar obtendrá RD$150,000, el segundo RD$90,000, el tercero RD$60,000 y el cuarto RD$45,000, para un total de RD$345,000.

La categoría Súper Máster, solo masculina, otorgará RD$120,000 al campeón, RD$75,000 al segundo lugar, RD$45,000 al tercero y RD$30,000 al cuarto, para un total de RD$270,000.

En el renglón regional, tanto en femenino libre como en masculino, se premiará con RD$75,000 al primer lugar, RD$45,000 al segundo y RD$25,000 al tercero, siempre que participen ocho equipos o más, para un total de RD$145,000 por categoría.

Además, el Comité Organizador otorgará RD$21,000 al mejor equipo femenino y al mejor masculino de Hato Mayor, como incentivo para resaltar el talento local, siempre que compitan tres equipos o más.

El presidente del Comité Organizador aclaró que, para optar por el premio en todos las categorías y ramas, deben participar un mínimo de 11 equipos.

Con esta estructura de premios y la participación esperada de equipos de distintas provincias, el voleibol playero del Festival Deportivo Hato Mayor–Vicentillo promete alto nivel competitivo, gran atractivo para el público y una verdadera fiesta deportiva durante la Semana Santa 2026.

