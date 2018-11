Festival Cine Dominicano en RD desde el 22 de noviembre

Las cintas se estarán presentando en cines de Santo Domingo y Santiago (norte) y habrá una proyección especial en Altos de Chavon (este), informaron los organizadores a través de la web del festival, que estará dedicado y llevará el nombre del fallecido cineasta Fernando Báez.

Los directivos del Festival de Cine Dominicano, Armando Guareño y Kevin Martínez, anunciaron que la película “En tu piel”, de Matía Bezi y protagonizada por Eva Aria y Josué Guerrero, abrirá el certamen nacido “de una ilusión dominicana con la pasión e intención de ofrecer un nuevo evento cultural y novedoso para los ciudadanos dominicanos”.

Es una propuesta didáctica y ecléctica que ofrece un espacio para descubrir un cine emergente, promocionar el séptimo arte y la cultura dominicana, impulsar a los nuevos realizadores y a los ya establecidos, y crear un punto de encuentro para los amantes del séptimo arte.

Durante la semana se realizarán actividades diversas entre las cuales estarán las retrospectivas a Fernando Báez y Cheddy García, así como una muestra de “Mujeres Dominicanas en Hollywood” y otro de “Dominicanos en la Diáspora”.

Asimismo se impartirán charlas, clases magistrales y talleres, como “Conversación con Héctor Aníbal”, “Conservatorio de Licencias Musicales”, “Del Telón al Celuloide”, “Un no es positivo”, con Isaac Saviñón, “Nuevas caras-nuevos actores” y “Nuevos directores-nuevas voces”, entre otros.

Algunos de los estrenos mundiales y en competencia oficial son “El Encargo”, dirigida por Juan Ramón Martínez y protagonizada por Juan Fernández y Johnny Mercedes, así como “Buscando al Zorro”, de Wigner Duarte; dentro de la sección de cortometrajes “Hecho aquí” se exhibirá “Dominicanos en la diáspora”, de Humberto Vallejo.

Dentro de las novedades que trae el FCDRD está la muestra especial “Volver a Mirar”, que da al público la oportunidad de ver las películas que no tuvieron oportunidad de ver en los cines comerciales.

El Festival de Cine Dominicano nació hace ocho años Nueva York (The Dominican Film Festival in New York), con el propósito de crear un evento cultural diferente a los establecidos en la Gran Manzana.

Debido a su éxito, su fundador decidió llevarlo a Montreal, Canadá (Festival de Cine Dominicano en Montreal) y, ahora, a República Dominicana.

of-am