Ferreteros temen desaparecer por competencia tiendas chinas

El presidente de la Asociación de Ferreteros encabezó la delegación que asistió a la misa oficiada en San Juan Bosco con motivo del Día del Ferretero.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE) expresó que temen desaparecer por la competencia desleal de las tiendas chinas que ahora también incursionan en la venta de productos ferreteros.

El presidente de la entidad, Constantino Ramírez dijo hoy que existe una incursión descontrolada de las tiendas chinas en la venta de productos ferreteros en el país. Afirmó que esa situación está afectando la estabilidad económica de las ferreterías dominicanas. La denuncia la formuló el presidente de la entidad, Constantino Ramírez al final de una misa celebrada en la Iglesia San Juan Bosco con motivo del Día del Ferretero.

En el servicio religioso estuvieron presentes los miembros de la directiva de la entidad, Arturo Espinal, vicepresidente, Juan Carlos Villar, tesorero, José Rodríguez secretario general, Jorter Doñé, secretario de actas y los directores José Hernández y Juan Bautista Espinal.

Constantino Ramírez dijo que las tiendas chinas representan un impacto negativo para las ferreterías dominicanas que pagan impuestos y contribuyen con su trabajo a la economía dominicana. “El sector ferretero es uno de los más afectados por las tiendas chinas que operan en el país, dijo Ramírez.

Expresó que esas empresas no respetan las normas establecidas para las empresas dominicanas.

Pedimos al gobierno que ejerza una intervención regulatoria frente a la realidad del comercio chino en el país.

Dijo que las empresas chinas operan con ventajas impositivas frente a las empresas dominicanas legalmente establecidas.

En ese sentido el empresario Constantino Ramírez dijo que las compañías chinas tienen alguna condición de tolerancia de parte de las autoridades de República Dominicana.

Específicamente se quejó de la actuación de las autoridades relacionadas con los impuestos.

En particular se refirió a las ventajas para las empresas chinas contenidas en el Memorándum de Intención firmado entre el Consejo de Promoción del Comercio Interno de Shanghái y Pro-Dominicana.

Ramírez pidió al gobierno que encabeza el Presidente Luis Abinader que proteja al sector ferretero dominicano de la competencia desigual con las empresas chinas.

of-am