Fernando Villalona come pequeñas porciones luego de cirugía bariática

Fernando Villalona

SANTO DOMINGO.- El cantante Fernando Villalona compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve comer una sopa ligera en una pequeña porción, mientras explica el contenido.

“Tiene pollo, tiene chuleta, tiene chorizo… tú no lo ve, pero ahí tiene de todo…”, se escucha decir al merenguero mientras mueve el caldo y su esposa Fátima le graba.

Luego agregó: “Bueno, señores, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones, si yo hice eso ahora tengo que hacer esto también, porque de lo contrario no hay forma”.

Villalona también dijo que es necesario ingerir los alimentos despacio y que ya le han dado cinco comidas en pequeñas porciones,

“Ya me comenzaron a dar proteína… Esta me gusto por su sabor, me recordó a lo que me preparaba mi abuela, marta alemana con leche”, dijo.

El martes pasado “El Mayimbe” se sometió a una cirugía bariátrica de reducción de estómago para controlar su peso, pues después de intentarlo todo su cuerpo no perdía el peso ganado.

JPM