Fernando Aquino, del periodismo a la estrategia política de la diáspora

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Por EDUARDO MARTINEZ

NUEVA YORK.- En el competitivo ecosistema político de Nueva York, pocos perfiles combinan experiencia de campo y rigor académico como Fernando Aquino. Comunicador, estratega, líder político y politólogo, Aquino se ha consolidado como un actor clave de la diáspora dominicana y como su principal documentalista, con una trayectoria que va del periodismo de denuncia a las altas esferas del gobierno y la academia.

DE EL DIARIO LA PRENSA A LA FISCALÍA

Aquino inició su camino en el periodismo como reportero y editor en El Diario La Prensa, el periódico en español más antiguo del país, donde analizó realidades sistémicas que afectan a los latinos en inmigración, vivienda y justicia social. Su interés por las estructuras de poder lo llevó a obtener un Doctorado en Ciencias Políticas y a desempeñarse como profesor adjunto en Lehman College (CUNY).

Durante más de una década fue Secretario de Prensa y Portavoz de la Fiscalía General del Estado de Nueva York. En ese rol garantizó que una de las agencias de aplicación de la ley más importantes del país comunicara en el idioma de las comunidades minoritarias, impulsando iniciativas contra el robo de salarios y en defensa de los derechos de inmigrantes e inquilinos.

SU OBRA CUMBRE

Residente de El Bronx, Aquino fue candidato al Concejo Municipal por el Distrito 14 con una agenda centrada en pequeños negocios, vivienda asequible y educación pública. Toda su experiencia convergió en su libro Dominican Political Rising in NYC, publicado por Palgrave Macmillan.

La obra traza el recorrido de la diáspora dominicana desde un grupo inmigrante marginado hasta convertirse en una fuerza electoral determinante en Nueva York. Es un manual de ciencia política que desglosa tácticas, coaliciones y desafíos para conquistar espacios de poder, considerado hoy texto fundamental para sociólogos, políticos y estudiantes.

Actualmente, el Dr. Aquino es analista habitual en medios locales e internacionales. Sus columnas y comentarios ofrecen la radiografía de un experto que ha vivido las campañas desde adentro y las ha estudiado desde la academia.