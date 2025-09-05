Fernández contra Fernández: estrategia fallida

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Apostar a dividir hijo y padre cuando se trata de Leonel Fernández y su hijo Omar es una estrategia totalmente fallida.

En el mundo de la política dominicana todavía ese tipo de situación no se ha dado que un hijo se revele contra su padre por cuestiones de luchas o aspiraciones políticas.

Puede ser en lugares lejanos como en Kuwait que el hijo dio un golpe de estado a su padre mientras el segundo se encontraba de gira en el exterior.

Aquí no.

Los promotores internos dentro de la Fuerza del Pueblo que no son muchos de que Omar Fernández podría ser un mejor candidato que su padre cometen grave error.

Si bien es cierto que el Senador por el Distrito Nacional cae bien, tiene liderazgo local y tiene buen discurso político también es cierto que Leonel Fernández es un político consumado con la experiencia política propia como para volver a ser candidato presidencial por su organización partidaria.

Incluso la misma formación moral, educativa y familiar de Omar le impediría ponerse contra su padre en cualquier coyuntura política electoral que se presente en el país.

Ambos tienen una buena relación cada cual juega su papel dentro de su partido político y tienen liderazgo propio y natural como para que cada quien haga cada cosa en su momento.

Entonces intentar enfrentar a hijo contra padre es un error que podrían pagar a largo plazo los que dentro de la Fuerza del Pueblo se ponen a tales cosas indebidas.

Ahora bien, dentro de la oposición también se han puesto a promover dicho enfrentamiento o más bien a promover a Omar Fernández como candidato presidencial obviando de forma errónea a Leonel Fernández quien es el líder de su agrupación.

Aunque podría haber motivos de querer debilitar a la Fuerza del Pueblo y su futuro candidato presidencial para el 2028 también constituye un error promover a Omar contra Leonel.

Muchos dentro de la oposición votaron por Omar para la senaduría del Distrito Nacional, además de la moda que constituyó su candidatura joven.

Eso le pasó factura al PRM y su candidato Guillermo Moreno apoyado en ese momento por el Presidente Luis Abinader.

En estos momentos y sin definir un candidato potable todavía dentro del partido en el gobierno, ponerse a promover a Omar les puede pesar, porque supongamos que sea éste el candidato de la Fuerza del Pueblo, ya tendría una imagen construida tanto dentro de la oposición, de la población y de su propio partido.

Así las cosas a los del PRM, sus aliados de momento que suelen buscar prebendas por apoyo lo que les conviene es Leonel, no Omar.

Aunque Leonel sería el candidato natural de la Fuerza del Pueblo tiene más flancos que criticar que al propio Omar quien no ha sido funcionario gubernamental y no tiene muchos puntos de cuestionamientos a no ser los de ser Senador.

Por tanto mi consejo es que en ambos bandos, tanto dentro de la Fuerza del Pueblo como del PRM y la oposición aliadas, dejen que todo siga su agitado curso dentro de la Fuerza del Pueblo y esperen como surgirán las cosas para que tengan a quien enfrentar en el 2028, así con más claridad.

jpm-am