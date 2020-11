Feministas de Haití impulsan campaña contra violencia de género

PUERTO PRINCIPE.- Hasta el 10 de diciembre la Asociación de Mujeres Haitianas impulsa una campaña de activismo contra la violencia de género para alertar sobre el impacto de este fenómeno, explicaron sus organizadores.

«La violencia de género es un flagelo mundial que se ha agravado rápidamente con el Covid-19, que obliga a las mujeres a quedarse en casa en la lógica del encierro», lamentó la coordinadora Elvire Eugÿne.

Según la activista, la lucha para eliminar este maltrato en sociedades machistas y patriarcales debe ser constante y precisa el apoyo de todos los sectores sociales, sin complejos.

En Haití, al menos una de cada tres mujeres es víctima de varias formas de violencia, especialmente física, económica, verbal y psicológica, apunta Pascale Solages, coordinadora de la organización feminista Nÿgÿs Mawon.

La inestabilidad del contexto sociopolítico es proclive para los actos de este tipo, situación que se agudiza en los barrios desfavorecidos donde las mujeres y niñas son víctimas de violaciones grupales, agresiones y abusos físicos, además de la acción de las bandas armadas, señaló.

Además de la campaña de la Asociación de Mujeres, una treintena de plataformas feministas desarrollan proyectos de concientización en todo el país, con especial atención a las áreas rurales.

«No debes guardar silencio sobre actos de violencia y acoso. ÂíQué vergüenza los verdugos! Esté siempre al lado de la víctima. No justifique estos actos delictivos. No finjas no ver», recomendó la Fundación Toya, que pide al gobierno asumir sus responsabilidades para frenar el fenómeno.

Por su parte, Solidaridad Mujer Haitiana denunció que el actual régimen político, presuntamente en connivencia con los bandidos, favorece un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas, particularmente en los barrios populares.

of-am