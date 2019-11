Feminicidios y figureo mediático

EL AUTOR es periodista. Reside en Salcedo.

Según observamos, el país se está quedando sin mujeres. No pasa una semana sin que la prensa no nos presente las frías estadísticas del aumento de nuevos asesinatos de mujeres, por parte de sus parejas o ex compañeros sentimentales.

Estamos asistiendo poco a poco a un escenario, en donde sin proponérnoslo la sociedad está prácticamente perdiendo su capacidad de asombro, algo verdaderamente preocupante y peligroso.

Cada día que pasa el panorama en contra de las mujeres se tornas más y más preocupante, y lo peor del caso, es que tenemos unas autoridades a las que según vemos les interesa más el figureo mediático que las reales búsquedas de soluciones al tema en cuestión.

Ni desde la Procuraduría General de la República ni mucho menos desde el Ministerio de la Mujer, se observan acciones reales y con características de peso para contrarrestar este flagelo, que repetimos, se está tornando en una lacerante costumbre que nos está provocando a perder nuestra capacidad de asombro, y esto sería un punto muy negativo para el ser más bello de la creación divina, llamado mujer.

Por un lado, las constantes garantías económicas sustentadas en un sistema débil que se torna cómplice, junto a una cuestionada justicia que colabora de manera silente con el aumento de la cultura machista, son a fin de cuenta los primeros responsables para que cada día más el país se llene de la sangre vertidas por nuestras mujeres.

Mientras por el otro, vemos la incapacidad mostrada por un Ministerio de la Mujer al que al parecer más le interesa las poses mediáticas, los altisonantes discursos domingueros en los foros locales y extranjeros, en donde presentan «logros», a mi entender superfluos sobre cuestiones que muchas veces la población llana no entiende.

Ambas entidades han sido muy flojas en el combate contra los feminicidios y/o la violencia de género; no han sabido articular acciones que sino erradique, por lo menos disminuya el asunto.

Se debe con urgencia profundizar desde los términos legales y educacional sobre el tema de violencia de género, para que las leyes se adecuen más a nuestra realidad anti machistas y para que desde los centros educativos, clubes y otros, se eduque a una población masculina que cada día que pasa se torna más violenta y carente de la necesaria inteligencia emocional como para entender por qué la pareja no es propiedad del primero.

Repetimos, el asunto no debe enfrentarse con poses, fotos y discursos de esos que la población ni siquiera entiende, es visitar los barrios, inyectarles recursos a las entidades provinciales para que hagan el trabajo que están llamado a realizar, establecer proyectos educativos reales y de acuerdo a la cultura y situación de cada sector, pero sobre todo, escuchar también a quienes tenemos ideas y proyectos que aunque allá arriba no “les dejen” beneficios a quienes manejan los presupuestos, pero si estamos totalmente convencidos de que surtirán los efectos deseados para beneficio de la población en sentido general; en los pueblos del interior también pensamos señora ministra.

JPM

