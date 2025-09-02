Feller Rate ratifica la fortaleza financiera de Asociación Cibao

Torre Asociación Cibao en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La firma calificadora de riesgos Feller Rate ratificó la fortaleza financiera de la Asociación Cibao, la que consideró una de las principales en ahorros y préstamos de la República Dominicana.

De acuerdo con Feller Rate, la apreciación está basada en un respaldo patrimonial, modelo de negocios consistente y capacidad de generación de resultados.

Asimismo, destaca en su más reciente revisión de julio de 2025 la posición de mercado de la Cibao en su segmento objetivo, su calidad de activos y su perfil de riesgos.

La Feller ratificó en A+ la calificación de la solvencia de la institución con perspectivas estables, junto con la Calificación A para sus emisiones de Deuda Subordinada por DOP 3,000 millones (SIVEM-121) y DOP 2,500 millones (SIVEM-156).

FORTALEZA FINANCIERA

Luis Peña, VP ejecutivo de Estrategia y Finanzas de la Asociación consideró, tras recibir las notas, que ese resultado es coherente con la estrategia de crecimiento sostenible, innovación y cercanía con sus asociados, una característica de la entidad.

“La ratificación (…) es un reflejo del deber que tenemos con la gestión financiera, la calidad del servicio y la responsabilidad social, lo cual asegura el bienestar de nuestros asociados y el desarrollo de las comunidades”, añadió.

Al cierre de marzo de 2025, el índice de solvencia se situó en 36.6%, muy por encima del mínimo exigido por la regulación financiera, lo que evidencia la fuerza de los niveles de capitalización de la Cibao.

Feller Rate resaltó que, al cierre del primer semestre de 2025, la Asociación alcanzó activos de DOP 102,631 millones, con una relevante presencia de mercado en el sistema de asociaciones y en el sector financiero nacional.

Fundada en 1962, la Asociación Cibao proporciona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas.

agl/of-am