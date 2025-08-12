Feliz y Montero se destacan por ser pilares para el AmeriCup

Entrenamientos de la selección nacional.

SANTO DOMINGO.- Los jóvenes jugadores Andrés Feliz y Jean Montero han emergido como dos de las figuras más estables del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores y garantes de la cobertura de la posición de armador.

Las condiciones atléticas de Feliz y Montero, unidad a su juventud de 28 y 22 años, respectivamente, son una garantía de permanencia en la escuadra tricolor por los próximos 10 años, aún más para Jean Claudio por la diferencia de seis años menos.

Feliz y Montero son dos jugadores estelares del equipo, que unido también a Gelvis Solano en la posición uno (armador), forman una trilogía que vino a llenar un vacío que por muchos años sufrió República Dominicana y hoy es parte del éxito internacional.

Pero Andresito y Jean Claudio, únicamente no tienen el común que juega de “playmaker”, sino que comparten el mismo mes de nacimiento, el nativo de Guachupita nació el 15 de julio del 1997, y el de Villa Juana, el 3 de julio del 2003, y juegan en la Liga de Baloncesto Profesional de España ACB, con el Real Madrid y el Valencia Basket, respectivamente.

Ambos jugadores nacieron y se formaron en el Proyecto de Selecciones de Categorías Formativas de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), creado por su presidente Rafael Uribe, y bajo la dirección y coordinación de José -Maíta- Mercedes.

El combinado dominicano se prepara para competir en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua, en Nicaragua, e integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia.

También accionarán en el grupo B, las representaciones de Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el grupo A, los Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

Feliz expresó que “estamos en buen ritmo en los entrenamientos y un excelente grupo de jugadores repleto de talento que dejará sus frutos al equipo dominicano en Nicaragua”.

“Jugamos por amor a nuestro país y vamos todos juntos hacia el mismo objetivo, que en esta ocasión es conseguir el Campeonato AmeriCup 2025”, exclamó Andresito.

Por su lado, Montero sostuvo que “poco a poco nos acoplamos y las cosas van fluyendo en una actitud positiva bajo las riendas de nuestro coach Néstor -Ché- García”.

“Vamos con mucha fe al fogueo ante Puerto Rico el 17 de agosto, con quienes siempre sacamos chispas, aunque sea en partido amistoso, a medir nuestra intensidad de juego, y de ahí a conquistar el AmeriCup”, puntualizó el jugador oriundo del club Mauricio Báez.

Feliz y Montero entrenan a diario junto a los jugadores Eloy Vargas, Joel Soriano, David Jones, Juan Miguel Suero, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Ángel Delgado, Jefry Abreu, Anderson García, Josué Grullón, Jonathan Bello, Bryan Polanco y Gelvis Solano, y a la espera de integraciones de otros jugadores.

of-am