Bautista tilda Felucho «manipulador, irrespetuoso y deslenguado»

@felixrbautista: « Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado. Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida».