Fedombal designa a Trinidad y Jiménez en selección femenina

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció la designación del delegado y encargada de Operaciones de la selección nacional de baloncesto femenino de mayores, que competirá en el Campeonato AmeriCup 2025.

El certamen se celebrará del sábado 28 de junio al domingo 6 de julio de este año, en el Centro de Deportes Colectivos de la ciudad Santiago de Chile, en Chile.

Rafael Uribe, presidente de Fedombal, informó que Enmanuel Trinidad será el delegado del equipo femenino en el AmeriCup, y Elka Jiménez fue designada en Operaciones.

También, Uribe comunicó que el dirigente lo será el técnico Alberto Zabala, de asistente tendrá a Ariel Portuondo y Miguel Reyes, y el fisioterapeuta lo será Marvin Zamora.

El certamen reúne a los mejores 10 equipos femeninos del Continente Americano, los cuales fueron divididos en dos grupos de cinco equipos cada uno.

En el grupo A estarán las escuadras de República Dominicana, Argentina, Canadá, El Salvador y Brasil, mientras que en el grupo B fueron ubicados las delegaciones de México, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y los anfitriones de Chile.

Los primeros cuatro lugares de cada grupo, que serían ocho, jugarían un cruzado: 1A vs. 4B, 1B vs. 4A, 2A vs 3B y 3A vs. 2B, en el que los ganadores de esos partidos (4) avanzarán a la ronda semifinal y chocarán 1-4 y 2-3, y los que triunfen disputarán la final por el título.

El primer partido de la escuadra quisqueyana será el domingo 29 de este mes contra El Salvador, a las 11:40 de la mañana, hora de Santiago de Chile, igual que en suelo dominicano.

El lunes 30, el enfrentamiento será ante Argentina; el martes 1 de julio vs. Brasil, ambos choques a las 11:40 de la mañana, y el miércoles 2, se medirán a Canadá, a la 5:40 de la tarde.

Se descansará el jueves 3 y los cuartos de finales se harán el viernes, las semifinales el sábado y la final por la disputa del título se efectuará el domingo, a las 8:10 de la noche.

of-am