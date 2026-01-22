Fedombal capacita el arbitraje dominicano nivel internacional

Gerlin Batista, Ramón Ceballos, Paola Cuello, Rafael Uribe, Ambiorix Cruz, Junior Páez, Karla Peña, Carlos Gerónimo y Pedro Ortiz.

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) y su presidente, el ingeniero Rafael Uribe, han creído firmemente en que la capacitación es el principal elemento de ejecución en el campo de juego, y los árbitros dominicanos son el fiel ejemplo de estabilidad y calidad.

Es por ello, que la Fedombal y el Colegio Dominicano de Árbitros y Anotadores de Baloncesto (Codoabal), que preside la juez santiagués Paola Cuello, culminaron con un rotundo éxito la XXVI Clínica de Reválida para Árbitros Nacionales y Aspirantes.

La clínica que se dio del 16 al 18 de enero, impactó a más de 50 técnicos de todo el país, 45 de ellos tras la reválida de su carnet nacional y otros ocho de licencia regional a nacional, en el salón de conferencia del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), del Ensanche La Fe.

Los instructores fueron Ambiorix Cruz y Paola Cuello, de Santiago, y Reynaldo Mercedes, de Moca, en la provincia Espaillat, quienes instruyeron sobre las nuevas reglamentaciones, cambios y actualizaciones de las reglas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Entre los temas debatidos estuvieron aspectos claves como sonar el silbato, primera impresión, mentalidad, autodisciplina, trabajo en equipo, posesión alterna, reloj de tiro, repetición instantánea, faltas, error corregible, el sentido común y unificación de criterios.

Entre los participantes y exponentes, Cruz, Cuello y Mercedes, también participaron Melvyn López y Víctor Peña con charlas sobre los entrenadores y su rol en cancha ante a los árbitros.

La coordinación general y supervisión estuvo a cargo de Ramón Ceballos, director técnico nacional de la Fedombal; Pedro Ortiz, director de la Academia de Árbitros; los comisarios técnicos Víctor Sierra y Carlos Gerónimo; Joan Molina, representante de la Súper Liga Nacional de Baloncesto (LNB), que preside Antonio Mir; y el profesor Nelson Ramírez.

Asimismo, Rafael Uribe, presidente de Fedombal, exhortó a los árbitros a que sigan con su proceso de capacitación y formación, porque ahí está la base y sustento de la aplicación de las reglas del baloncesto, acompañado del vicepresidente de esa entidad, Junior Páez (Jipy).

of-am