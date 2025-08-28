Federacipon de Lucha inaugura torneo Copa de Campeones

SANTO DOMINGO. Con las competencias en el estilo libre 7-12 años masculinos y femenino 9-17 años, arranca este jueves la XXXIV Campeonato de Lucha Copa de Campeones 2025 en el Pabellón de ese deporte en el Centro Olímpico, con una dedicatoria especial a los dirigentes deportivos Félix Hiciano Almonte y Héctor Abreu Santana.

El certamen, organizado por la Federación Dominicana de Lucha (Fedola), será inaugurado este viernes, a las 10:30 de la mañana.

El programa de combates de este jueves se llevará de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Algo más de 350 atletas provenientes divididos en cinco zonas, competirán por los máximos honores en cada una de las categorías.

El tradicional torneo, que concluye el domingo, se realizará en las categorías infantil, escolar, cadete y juvenil con los mejores atletas ganadores en las eliminatorias triangulares celebradas por la Fedola.

El viernes, luego de la inauguración, continuarán los combates en el estilo greco y libre masculino 13-17 (escolar y cadete), mientras que el sábado, en los mismos estilos, serán las reyertas en 18-21 años.

La jornada del domingo dará paso a los enfrentamientos en juvenil (18-21 años) en greco y libre desde las 9:30 de la mañana, con la ceremonia de premiación y clausura del campeonato.

La zona Norte está conformada por atletas de Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez; el Este la integran Bayaguana, La Romana, San Pedro de Macorís y El Seibo; en el Suroeste figuran Azua, Barahona y Elías Piña, mientras que el Sur la conforman Ocoa, San Cristóbal, Distrito Nacional y provincia Santo Domingo, y la Nor-Centran, Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago y Mao Valverde.

Félix Hiciano Almonte es presidente de la Asociación de Lucha de San Francisco de Macorís, y Héctor Abreu Santana es psicólogo de la Fedola y secretario general de la Asociación de Lucha de La Romana.

of-am