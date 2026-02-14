Federación de Fútbol inaugura Centro de Alto Rendimiento

SAN CRISTOBAL.- La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) inauguró su nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR), proyecto que se ha ejecutado con el apoyo del Programa FIFA Forward, con la asistencia de la vicepresidenta de la República, y autoridades de la FIFA, Concacaf y FDF.

La República Dominicana cuenta a partir de ahora con un complejo moderno y de altos estándares para el desarrollo del fútbol, cuya inversión es de 4,817,071 dólares.

El evento fue engalanado con la presencia de las autoridades del país, encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Deportes Kelvin Cruz, Don Hipólito Mejía -expresidente de la República- y Pura Castilla -gobernadora de San Cristóbal, y el alcalde Nelson de la Rosa.

El Comité Ejecutivo de la FDF, encabezado por su presidente el Sr. José Francisco Deschamps, representaron a la FDF. El Ingeniero Manuel Estrella -presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales- y Doña Janet Rivera -miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales, acompañaron a las máximas autoridades del fútbol dominicano.

Asistieron además los señores Rodolfo Villalobos -miembro del Consejo de la FIFA-, Jair Bertoni -director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América)-, Sergio Palacios -gerente de desarrollo de la Oficina Regional de la FIFA en Panamá-, y José Rodríguez -jefe de la Oficina Regional de la FIFA, responsable directo de la obra CAR.

Por la Concacaf estuvieron presentes Mario Monterrosa -Director de Asuntos Asociaciones Miembros de Norte y Centro América-, y Alejandro Lesende, Director de Finanzas.

En medio de la actividad, fue presentado un video del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien elogió el trabajo tesonero de la FDF, además de la implementación del lugar que será de beneficio para los atletas de las diferentes selecciones.

El CAR de la FDF inauguró en esta etapa inicial dos canchas con medidas oficiales FIFA de grama natural, el edificio principal de dos niveles que cuenta con capacidad para albergar dos selecciones -12 habitaciones cuádruples, 2 habitaciones sencillas para técnicos y 4 habitaciones dobles para cuerpo técnico, además de 2 áreas de descanso y juegos-, oficinas administrativas, salón de reuniones, salón de prensa y capacitaciones, cocina, comedor, lavandería, baños y terraza.

Además, cuenta con el edificio de mantenimiento con sus respectivos almacenes para maquinarias, y baños y vestidores para el personal de servicio. En esta fase de modernización del CAR también fue ejecutado el vallado perimetral.

Este complejo será para el beneficio directo de las selecciones nacionales, los entrenadores, los árbitros y de todo el entorno del fútbol dominicano.

Este es un megaproyecto que apenas ha completado sus etapas iniciales y que continuará potenciándose a largo plazo hasta contar con todos los espacios que permitan ofrecer las facilidades a todas las modalidades del balompié en nuestro país.