Faride Raful: misión imposible 

El autor es periodista. Reside en Baní.

Las posibilidades de éxito real de Faride Raful al frente del ministerio de Interior y Policía no son muy halagadoras. Quizás alcance el “éxito” de su predecesor que es el mismo que pregona el presidente frente al escepticismo de la población.

La reforma policial, una de las grandes metas del presente gobierno, no ha alcanzado más que cifras maquilladas sobre la seguridad ciudadana ya que la famosa percepción sobre el crecimiento de la delincuencia se siente en cada rincón del país donde el temor no se ha reducido a la par con los informes de avances en la lucha contra este flagelo.

Los números no indican la reducción de las diferentes mafias que existen a lo interno de esa institución. Los cobros a los puntos de droga son una fuente de enriquecimiento que no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa.

La policía cobra hasta por la pica de ojo, haciéndose sorda ante los escándalos que afectan los vecindarios con los centros nocturnos que intranquilizan la ciudadanía hasta en sus propios hogares en horas dispuestas para descansar.

Los “éxitos” de Chú Vázquez, como volver al barrio, no pasaron de ser espectáculos mediáticos. Si se hubiera estado conforme con su gestión se hubiera constituido en un funcionario intocable, parecido al gobernador del Banco Central.

Entregarle una dependencia como Interior y Policía a una mujer, que conste que nunca hemos tenido una mujer en el máximo cargo de la PN, es un invento del jefe de Estado en una posición tan sensible, que demanda una autoridad que ella podría tener pero que no logrará imponer.

La policía nacional tiene cientos de destacamos o cuarteles diseminados por todo el país que si bien todos deben responder a niveles jerárquicos superiores, en la practica funcionan con cierta autonomía.

Los males de la institución requieren de cambios, no solo de las cabezas que llegan y mantienen las estructuras podridas sin realizar más que acciones de “acercamiento” a la comunidad para aparentar un cambio de imagen, mientras el fondo todo se mantiene intacto.

El presidente Luis Abinader se pasará cuatro años más acudiendo a la policía, ahora acompañado de Faride, y los informes que seguirá recibiendo le van a pintar una falsa realidad que aparentemente él se la cree y la pregona, o quizás no tiene más remedio que aceptar los “avances” logrados, ante la impotencia de cambiar el panorama.

El ministerio encomendado a Farides Raful no va acorde con su perfil y podría erosionar su bien ganada imagen. En definitiva no debió aceptarla a menos que ella y sus asesores estén dispuestos a jugar el juego actual que la gente presencia pero no lo concibe como cierto.

Una de las alternativas para progresar en el proyecto de reforma policial podría ser crear en cada provincia del país y el gran Santo Domingo, organismos dirigidos quizás por esos tantos generales con los que contamos para que monitoreen el accionar de la institución y cruzar los dedos para que no se conviertan en una pieza más del engranaje corrupto que existe en la PN, donde no todo está perdido,

