Faride: la coherencia de su comportamiento colma la paciencia de enemigos

La última vez que hablé con Faride, ella era ya una mujer hecha y derecha, pues tendría, si mal no recuerdo, la friolera de unas semanas de haber nacido. Le dije algo así como: “abre esos ojos mija” y ella respondió a la vibración que el ruido le produjo en los oídos, con algún gesto propio de la edad que ya tenía.

La chica, porque nunca fue una bebé -siempre lo supuse- ya se parecía a la madre, por lo menos en el carácter. Esta es una opinión muy personal, que en modo alguno se contrapone con el cariño que le profeso a sus progenitores Grey y Tony; pronunciados en ese mismo orden, para seguir a pie juntillas la agenda emancipadora de la ministra.

Desde entonces, solo he tenido comunicación con Tony; de Grey he hablado en ciertas ocasiones y de la chica, alguna vez me atreví a escribir un par de cuartillas sobre sus similitudes circunstanciales con Kamala Harris. Sin embargo, sé que puedo reconocerlas a ambas, si las veo en persona; a la madre, porque recuerdo mas o menos sus rasgos y a la hija porque es figura pública.

Hoy me referiré al trabajo que hace Faride desde el Ministerio de Interior y Policía. Por eso, dejo claro que no he tenido contacto con ella en casi 50 años, algo que sin duda, me compromete a evaluar su labor a partir de las informaciones públicas que todos conocemos.

Cisne negro

Como ya señalé en su momento, ella llega al ministerio como un cisne negro. Una mujer en un cargo para hombres y hombres de “muñeca dura”, agrega la gente, hizo que muchos predijeran su fracaso y aún lo esperan pero, el santo no se cae por sí solo y menos con simples súplicas o ruidos callejeros; para tumbarlo hay que remover el altar completo. Pero para eso, hay que esperar hasta el 2028, a ver si se puede.

Con todo el apoyo brindado por el presidente Abinader y el accionar público de Faride, no parece que lo logren tan fácilmente. Porque además, me luce que el Presidente cree en la premisa de que la delincuencia se controla controlando las calles, lo que puede ser muy cierto.

Sin embargo, para ganarle el pleito definitivo a los bandidos y a la miseria, hay que vencer el subdesarrollo. Y esto último, confío en que mi Presidente lo entiende perfectamente.

Ahí está el gran reto de Faride y sus compañeros de yunta: cumplir con los planes para lo que fueron convocados. Ellos constituyen una especie de cuarteta, que han de planificar, diseñar y ejecutar políticas públicas que ayuden a mantener el clima de seguridad ciudadana que nos acredite como una nación en vías de desarrollo y con ciudadanos socialmente responsables.

Este equipo público está conformado por cuatro instituciones con funciones muy propias, pero que actúan en conjunto y con un objetivo común. Son como una mesa que está soportada por cuatro patas independientes, una de las otras, y se las conoce como: Interior y Policía, Intrant, Indotel y la PGR.

Las tres primeras, vigilan, controlan y arrestan a los pillos y la cuarta los pone en chirona definitiva, validando el tan deseado Régimen de Consecuencias.

El asunto es que Faride, hoy es el blanco de todas las críticas públicas, con razón o sin ella. Mucha gente seria cree que todo esto es por GADEJO (ganas de joder) o porque ella es muy altiva y contestataria. Nada mas falso, es todo lo contrario; la gente común tiene empatía con las mujeres rebeldes como Faride; levantisca y contestadora, pero disciplinada cuando se trata de asuntos de fuerza mayor y de conveniencia colectiva. Cuando la llevaron al “ara”, aceptó en silencio el sacrificio.

Ruido mediático

Todo este ruido mediático contra Faride, viene de las marionetas y cristobitas que como fieles tontos útiles, obedecen sin chistar al titiritero que maneja los hilos y que -desde luego- apuesta temprano y contra la casa en la lotería del 2028.

La critican porque hace exactamente lo que ellos demandan que debe hacer el Gobierno; es una suerte de “palo si bogas y palo si no bogas” o como dice el buen amigo Marino Molina (230): “son como la famosa gata de Angora, que lo mismo llora, no importa si la pena la sintió ahorita o la siente ahora”.

Creo que Faride debe ser muy cuidadosa, no porque esté fallando en su accionar sino, porque la desesperación parece colmar la paciencia de sus enemigos ante la coherencia de su comportamiento. Conforme pase el tiempo y el proceso electoral venidero se acerque, van a endurecer los ataques, no importa si hay motivos o no.

Esa mano misteriosa que mueve los hilos y pone a actuar las marionetas, no hay dudas de que está ansiosa de alcanzar -o talvez volver- al poder. Y hay que saber que no van a parar hasta ser derrotados; así que, lo que te toca mija es insistir, perseverar y escalonar la lucha; sigue siendo la hija de Grey y Tony, que vas muy bien muchacha.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

