Famosa chef Paulina Abascal participa en Expo Gastronómica de la RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La famosa pastelera mexicana Paulina Abascal, consideró hoy que el éxito consiste en amar las cosas que cada uno hace y en ese amor cifra su ascendente carrera que la ha llevado a ser reconocida a nivel internacional.

Abascal hizo esta declaración en su conferencia denominada ‘Que es el éxito para mí’, en el marco de la Expo Gastronómica del Festival Gastronómico Taste, que se celebra en el Hotel Jaragua del 15 al 16 de Mayo con diferentes actividades del mundo de la gastronomía.

La chef es propietaria de la pastelería “Paulina Abascal, Pastisserie”, la cual cuenta con 7 sucursales en México y más de 70 empleados a su cargo.

También es talento del canal El Gourmet donde tiene 15 años con su programa televisivo de pastelería.

Además es autora de una obra sobre pastelería que está considerada como el mejor libro de su categoría a nivel mundial y es utilizado por varias escuelas de gastronomía como referencia para sus estudiantes.

Durante su participación el evento, expresó que el éxito radica en poder endulzar vidas y crear experiencias a través de la gastronomía y dijo que lo que ella hace no es un trabajo sino un privilegio, porque lo hace de corazón.

Indicó que esa misma filosofía de vida ha tratado de inculcársela a sus empleados que también entregan su corazón a la labor que hacen, desde el que limpia, el que hace los dulces y el que recoge las cajas.

Dijo que no fue buena estudiante en sus inicios y que a los 7 años descubrió su verdadera vocación era la pastelería y que daba gracias a Dios por poder ejercer esa labor que la hace feliz y que con ella busca hacer felices a los demás.

Además de la conferencia dirigió una clase magistral de pastelería donde estudiantes y personalidades de la gastronomía pudieron ser partícipes del proceso de elaboración de postres que han hecho famosa en la pastelería mexicana.

La Expo Gastronómica se realiza los días 15 y 16 de Mayo del 2019 de 10 de la mañana a diez de la noche en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua y tiene como gran atractivo el “Gran Premio Culinario” en el que los chef podrán clasificar para el World Food Competition en Las Vegas, Estados Unidos en el que podrán optar por un premio de 100 mil dólares.

Raymundo Morales, quien es director del Festival Gastronómico Taste, expuso que la Expo Gastronómica reúne a los principales exponentes de la industria gastronómica dominicana.

El evento incluye la cena de gala Best of The Best denominada “Dos damas, cuatro Manos” que protagonizarán las famosas chef Leonor Espinosa, de Colombia y María Marte de República Dominicana.

También participan los Chef Dominican Power de Nueva York, Kelvin Fernández y Stephen Rodríguez (Chef Papi) mostrarán sus destrezas culinarias en un evento programado para el jueves 16 a las siete de la noche en el Hotel Jaragua

