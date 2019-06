Temen asesinato joven RD quede impune por dejadez autoridades

SANTO DOMINGO.- Familiares del joven dominicano Angelo Tejada, asesinado a balazos a principios de febrero de este año en Bayamón, Puerto Rico, se quejaron de la falta de interés de las autoridades para aclarar el caso.

Miguel Tejada, padre del occiso y quien reside en Nueva York, denunció que cuando mataron a su vástago viajó a Puerto Rico para reclamar el cadáver, para lo cual tuvo que esperar varios meses, debido a la falta de personal, según le informaron en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de esa isla.

“No se si llamarle negligencia o abuso. Además de que perdí un hijo, me ví a punto de perder mi trabajo en Nueva York porque mi estadía en Puerto Rico se prolongó mucho más tiempo del que me permitieron mis superiores”, expresó.

Se quejó también del poco interés que han manisfetado las autoridades de Puerto Rico y el Consulado de la República Dominicana en esa isla para aclarar el caso, por lo que teme que el asesinato de su hijo quede impune.

Dijo que después que retornó a Nueva York se ha mantenido llamando a la oficial encargada de la investigación del caso, identificada como Vivian Acevedo, pero nunca le contesta.

“En una ocasión llamé y alguien contestó y me dijo que Acevedo no estaba y me transfirió al Departamento de Homicidios, pero el teléfono timbró varias veces y no obtuve respuesta”, declaró.

Explicó que “en otra oportunidad contestó un oficial y me dijo que no participó en los interrogatorios y no estaba autorizado a darme información, que trate de hablar con Acevedo, pero esa señora está muy desatendida del asunto”.

“Es una situación muy frustrante, porque no tenemos dónde acudir, ya que a las autoridades dominicanas tampoco le importa”, expresó.

De su lado, Josefina Mariana, madre de Angelo y quien reside en el barrio San Antonio, del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, al Consulado de ese país en Puerto Rico y al Instituto del Dominicano en el Exterior que intervengan para que el crimen no quede sin castigo, ya que “no fue a un perro al que mataron, fue a un ser humano, que en esta ocasión se trató de mi hijo, pero mañana puede ser el hijo de otra madre dominicana”.

“Queremos completar este proceso y continuar con nuestras vidas, lo que no será posible hasta que apresen y condenen a los que asesinaron a mi hijo”, exclamó.

Tejada, de 23 años, quien llegó a Puerto Rico en 2016 y residía en la urbanización Villa España, fue encontrado muerto el 3 de febrero de este año a orillas de la carretera PR-6, en el kilómetro 1.2, en Bayamón.