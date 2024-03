Familia de evangélicos asesinados piden justicia; la PN investiga

Javier Hernández Jesús y Joselo Gómez Jiménez.

SANTO DOMINGO.- La Policía investiga la muerte de los jóvenes cristianos Javier Hernández Jesús y Joselo Gómez Jiménez, a manos de desconocidos en la comunidad de El Brisal, en La Güayiga, en medio de lo que se presume se trató de un intento de atraco.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que por el momento el caso se encuentra en una fase de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho registrado a las 09:00 de la noche de este jueves, en la comunidad ubicada en el kilómetro 30 de la autopista Duarte.

Este trágico incidente generó una profunda conmoción en residentes del sector donde residían y sus alrededores, donde Javier y Joselo eran reconocidos y apreciados por todos.

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados hacia el sector donde residían junto a sus familiares, luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses realice los análisis correspondientes.

MADRES DE LAS VÍCTIMAS

Feliciana Jesús, madre de Hernández Jesús, dijo que éste pasó de entregar su vida a Dios, a través del evangelio, para luego tener una muerte a destiempo.

“Mi hijo salió del trabajo tarde y cansado; y me dijo: voy a hacer una diligencia de la iglesia cuando venga yo como mami. Ellos fueron a buscar un vehículo que había dejado en el taller y parece que los persiguieron, los persiguieron…”, lamentó Feliciana.

Para la familia Gómez Jiménez el dolor y la impotencia es igual de intenso y la madre de Joselo y piden justicia por la muerte del joven.

“Él no tenía enemigos, ¿por qué me lo mataron? ¿Por qué no se llevaron todo y me lo dejaron vivo? Ay, no se llevaron nada…”, decía entre llanto Germania Jiménez.

Gómez Jiménez se entregó a Señor hacía cuatro años y priorizaba en su estilo de vida las actividades de su iglesia.

an-am